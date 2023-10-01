Саудовская Аравия и Израиль обсуждают мирный пакт

Джо Байден под занавес своего президентства решил примерить на себя роль посредника на Ближнем Востоке. Израиль и Саудовская Аравия последние несколько месяцев обсуждают нормализацию отношений. Готовится мегасделка, способная перекроить отношения на Ближнем Востоке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС .

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«Каждый день мы все ближе», – недавно признал в пространном интервью Fox News фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Возможный грядущий мирный пакт он назвал крупнейшей исторической договоренностью со времен окончания холодной войны.

«Мы на пороге исторического мира», – с трибуны Генассамблеи ООН возвестил примерно в то же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Обернется ли миротворческий блицкриг президента Джо Байдена внешнеполитической победой в преддверии новых американских выборов?

Саудовская Аравия не признает Израиль, и в прошлом любой возможный мирный договор с еврейским государством обуславливала решением палестинского вопроса.

В рамках предполагаемой сделки в обмен на ряд условий королевство признает Израиль и начинает с ним дипломатические и торговые отношения.

Именно тут кроется первая преграда на пути к возможному миру. Главный камень преткновения — судьба палестинцев в Израиле. Саудовские власти называют палестинскую проблему ключевой, а Израиль, где сейчас у власти самое ультраконсервативное и ультранационалистическое правительство, не раз повторял, что ни на какие существенные уступки в этом вопросе не пойдет.

Эксперты гадают, как Байден устранит эту преграду.

В 2002 году тогдашний саудовский король Абдалла предложил так называемую Арабскую мирную инициативу, где оговаривалось, что примирение с Израилем случится лишь при условии урегулирования конфликта с палестинцами по формуле двух государств для двух народов и ухода Израиля с оккупированных территорий и возвращения к границе 1967 года. Королевское начинание поддержала Лига арабских государств.

По словам экспертов, фактический правитель Саудовской Аравии, где находятся две главные исламские духовные святыни Медина и Мекка, не столь лоялен палестинцам, как его отец, нынешний король Саудовской Аравии Сальман, но и совсем пренебречь проблемой позволить себе не может.

Мегасделка стала бы весомым внешнеполитическим достижением для Джо Байдена, а также помогла бы ему получить на ближайших выборах поддержку со стороны влиятельных еврейских избирателей.

США в последние годы значительно меньше внимания уделяли Ближнему Востоку, за что американскую администрацию не раз критиковали ее партнеры в регионе.