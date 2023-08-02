Сбежавшего осужденного задержали в Карагандинской области

В Департаменте уголовно-исполнительной системы по Карагандинской и Улытауской областям начали служебное расследование по факту побега осужденного, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

31 июля осужденный, выполнявший работу на прилегающей к административной территории учреждения №31 (средней безопасности), совершил побег.

Согласно статьям 119 и 136 УИК РК осужденный был привлечен к ремонтным работам на объекте за охраняемой территорией учреждения.

В течение нескольких часов сбежавший был задержан оперативниками.

По данному факту ДР Карагандинской области проводится досудебное расследование по статье 426 УК РК.

Подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению.

Кроме того, ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям начато служебное расследование.

29-летний мужчина был осужден за кражу и угон с общим сроком лишения свободы на 4 года.