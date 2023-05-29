Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею

Это золото стало для "кленовых листьев" 28-м в истории.

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На чемпионате мира по хоккею состоялся финальный матч. Во встрече за золото сыграли сборные Канады и Германии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В первом периоде соперники обменялись голами. На восьмой минуте немцы усилиями Джона Петерки открыли счет, канадцы отыгрались спустя три минуты после шайбы Самуэля Блэйза.

Во втором периоде команды вновь забросили по шайбе - Даниэль Фишбух на 34-й минуте вывел Германию вперед, а Лоусон Крауз на 38-й сравнял счет.

Заключительный период североамериканцы оставили за собой. Блэйз на 45-й минуте сделал счет 3:2 в пользу своей команды, а Тайлер Тоффоли на 52-й закрепил успех канадцев.

Последнюю шайбу забросил Скотт Лоутон - 5:2. Канадцы вернули себе титул после прошлогодней победы Финляндии.

Канада в четвертый раз подряд сыграла в финале чемпионата мира, побив собственный рекорд. Это золото стало для "кленовых листьев" 28-м в истории. Этим самым они побили рекорд сборной СССР (22 раза выигрывала золото) и России (5 раз).

Сборная Германии впервые за 70 лет выиграла медали мирового первенства. Последний раз немцы становилась призерами ЧМ в 1953 году. При этом немцы ни разу не выигрывали мировое первенство.

Ранее сборная Латвии в матче за бронзу против США впервые в своей истории стала призером чемпионата мира.

Сборная Казахстана заняв в группе шестое место, сохранила прописку в топ-дивизионе.

Следующий чемпионат мира пройдет в мае 2024 года в Чехии.