Впервые в истории 3 хоккейные сборные Казахстана сыграют в элитном дивизионе ЧМ

Спорт
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Будапеште завершился молодежный чемпионат мира по хоккею в Дивизионе IA, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК

Фото: пресс-служба Минтуризма и спорта РК

Сборная Казахстана завоевала золотые медали первенства, этот результат стал известен еще до заключительного матча команды на турнире. В первых четырех встречах против команд Венгрии, Франции, Дании и Японии наша «молодежка» одержала 4 победы подряд и заняла безоговорочное 1-е место в турнирной таблице.

В последнем матче подопечные Сергея Старыгина уступили Австрии по буллитам, набрав в итоге 13 очков. Вторыми стали хоккеисты Франции, а датчане заняли третье место. Голкипер Владимир Никитин признан лучшим вратарем турнира.

Таким образом, благодаря этой победе Казахстан добился исторического достижения – в 2024 году сразу 3 сборные – юношеская, молодежная и национальная – выступят в топ-дивизионе чемпионата мира.

«В этом году наши национальные сборные по хоккею с шайбой всех возрастов показали отличные результаты и впервые в истории сыграют в элитном дивизионе чемпионата мира. Из этих показателей национальных сборных можно отметить динамичное развитие хоккея с шайбой в стране в целом. Ребята достойно защитили честь нашей страны на международной арене и доказали, что Казахстан – хоккейная страна. От всей души поздравляю наших ребят с этими яркими победами!» – сказал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Напомним, в апреле этого года наши юноши заняли 1-е место на чемпионате мира в дивизионе IA и поднялись в элиту, также под руководством Сергея Старыгина. А взрослая мужская сборная, одержав 3 победы на групповом этапе, сохранила прописку в элите и сыграет в топ-дивизионе уже четвертый год подряд.

#Спорт #хоккей #медали #МТС

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