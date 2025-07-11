Сборная Казахстана по тяжелой атлетике выиграла медальный зачет ЧА

Спорт
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В активе спортсменов РК не только медали, но и рекорды

Фото: пресс-служба НОК РК

В Астане завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. Сборная Казахстана справилась со своими задачами, закрепившись на первом месте в командном зачете, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Как отмечают в НОК, Казахстан уже достаточно давно не принимал международные соревнования по тяжелой атлетике. В последний раз крупный турнир прошел аж в 2014 году. Тогда Алматы был местом проведения чемпионата мира, на котором выступили почти 700 атлетов из 76 стран. Напомним, тогда наша команда в командном зачете стала четвертой, завоевав три "золота", одно "серебро" и столько же бронзовых наград.

Спустя 10 лет зарубежные атлеты вернулись на казахстанский помост. В Астане бились за награды 27 сборных. А количество штангистов составило более 450 человек, что сделало континентальное первенство масштабным и конкурентным. При этом команда РК на правах хозяйки турнира была одной из самых многочисленных.

"Подготовка к чемпионату Азии велась на высоком уровне. С марта мы провели шесть УТС. А заключительный состоялся в Алматинской области. Мы были сосредоточены на результатах. Наши спортсмены тренировались с большим энтузиазмом каждый день и готовились изо всех сил. У нас были все основания полагать, что тяжелоатлеты готовы на 100 процентов", - рассказал старший тренер Альберт Хакимулин.

В итоге прогнозы тренерского штаба оправдались. Сборная РК выиграла медальный зачет. Семь раз удалось завоевать "золото", четырежды казахстанские атлеты поднялись на вторую ступень пьедестала. Также в активе казахстанцев шесть бронзовых наград. Победителями ЧА стали Ксения Прозорова (до 58 кг), Алихан Аскербай (до 71 кг), Нуржан Жумабай (до 79 кг), Едыге Емберды (до 79 кг), Кира Данилова (до 69 кг), Ерасыл Саулебеков (до 88 кг), Денис Полубояринов (до 94 кг).

Важно отметить, что в споре за места в медальном зачете также учитывались "малые" награды, которыми отметили лучших в различных упражнениях - "рывке" и "толчке". В этой версии топ-листа Казахстан с отрывом обошел другие страны.

"В целом выступление сборной можно оценить на "отлично". В общем зачете по медалям юноши и девушки заняли первое место, по юниорам также с лучшей стороны проявили себя. У нас главной задачей была победа в командном зачете. Так что получается, что планы свои мы выполнили", - отметил Хакимуллин.

Специалист в интервью Olympic.kz также озвучил, что команда обновилась, но все основные ставки на ЧА сработали.

"Потенциал у нас хороший. Для многих ребят - это был первый международный старт, много молодых спортсменов хорошо себя проявили. Ксения Прозорова, Кира Данилова, Алихан Аскербай, Едыге Емберды, Ерасыл Саулебеков, Денис Полубояринов, Акжол Курманбек... Не сказать, что они удивили - мы рассчитывали на них и они не подвели, показали отличный результат.

Также необходимо подчеркнуть, что ряд казахстанских штангистов не только успешно представили страну на ЧА, но и установили рекорды континента и мира. И здесь особенно выделился Алихан Аскербай. Он стал автором трех рекордов мира и трех высших достижений Азии.

Проверку на прочность ближайший резерв прошел на "отлично". Результаты серьезные, перспективы вполне себе яркие. Главное потом пройти адаптацию во взрослой возрастной категории. Пока же у команды отдых. Впереди юношеские Азиатские игры в Бахрейне. Тренерский штаб планирует приступить к усиленной подготовке в августе-сентябре. Так что нужно будет вновь удивлять", - заключил он.

 

#тяжелая атлетика #победа #медали #ЧА

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