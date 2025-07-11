В активе спортсменов РК не только медали, но и рекорды

Фото: пресс-служба НОК РК

В Астане завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров. Сборная Казахстана справилась со своими задачами, закрепившись на первом месте в командном зачете, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Как отмечают в НОК, Казахстан уже достаточно давно не принимал международные соревнования по тяжелой атлетике. В последний раз крупный турнир прошел аж в 2014 году. Тогда Алматы был местом проведения чемпионата мира, на котором выступили почти 700 атлетов из 76 стран. Напомним, тогда наша команда в командном зачете стала четвертой, завоевав три "золота", одно "серебро" и столько же бронзовых наград.

Спустя 10 лет зарубежные атлеты вернулись на казахстанский помост. В Астане бились за награды 27 сборных. А количество штангистов составило более 450 человек, что сделало континентальное первенство масштабным и конкурентным. При этом команда РК на правах хозяйки турнира была одной из самых многочисленных.

"Подготовка к чемпионату Азии велась на высоком уровне. С марта мы провели шесть УТС. А заключительный состоялся в Алматинской области. Мы были сосредоточены на результатах. Наши спортсмены тренировались с большим энтузиазмом каждый день и готовились изо всех сил. У нас были все основания полагать, что тяжелоатлеты готовы на 100 процентов", - рассказал старший тренер Альберт Хакимулин.

В итоге прогнозы тренерского штаба оправдались. Сборная РК выиграла медальный зачет. Семь раз удалось завоевать "золото", четырежды казахстанские атлеты поднялись на вторую ступень пьедестала. Также в активе казахстанцев шесть бронзовых наград. Победителями ЧА стали Ксения Прозорова (до 58 кг), Алихан Аскербай (до 71 кг), Нуржан Жумабай (до 79 кг), Едыге Емберды (до 79 кг), Кира Данилова (до 69 кг), Ерасыл Саулебеков (до 88 кг), Денис Полубояринов (до 94 кг).

Важно отметить, что в споре за места в медальном зачете также учитывались "малые" награды, которыми отметили лучших в различных упражнениях - "рывке" и "толчке". В этой версии топ-листа Казахстан с отрывом обошел другие страны.

"В целом выступление сборной можно оценить на "отлично". В общем зачете по медалям юноши и девушки заняли первое место, по юниорам также с лучшей стороны проявили себя. У нас главной задачей была победа в командном зачете. Так что получается, что планы свои мы выполнили", - отметил Хакимуллин.

Специалист в интервью Olympic.kz также озвучил, что команда обновилась, но все основные ставки на ЧА сработали.