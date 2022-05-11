Счастье – жить для людей

В строительной отрасли нашей страны не так много людей, которые знаменуют собой целую эпоху. Тех, кого можно назвать емко и точно – личность, патриарх. С полным правом к ним можно отнести нашего юбиляра Евгения Георгиевича Ежикова-Бабаханова. В эти солнечные майские дни Евгений Георгиевич отметит свое 80-летие. Событие, знаменательное не только для самого юбиляра и его семьи, но и для всех нас, друзей и товарищей, многочисленных учеников и, конечно же, его родного коллектива – АО «Компания «Монтажспецстрой».

Юбилей – это не только почес­ти, которые ему, безусловно, по праву будут оказаны. Это повод вспомнить этапы насыщенной, интересной и достойной жизни, в которой он сполна проявил себя смелым и решительным созидателем, успешным менеджером такой сложной отрасли, как строительство.

Все началось еще со студенческих лет, когда во Львовском политехническом институте Евгений Ежиков-Бабаханов уже проявил незаурядные качества организатора, за что был избран командиром студенческих стройотрядов при ЦК ВЛКСМ, а в 1967-м возглавил 40-тысячный Казахстанский стройотряд. Толкового молодого специалиста сразу заметили, пригласив референтом в отдел строительства и промышленности строительных материалов в Совете министров КазССР и чуть позже – инструктором отдела строительства и городского хозяйства ЦК КП Казахстана.

В 32 года он стал заместителем министра и в 43 года – минист­ром монтажных и специальных строи­тельных работ. Затем был период партийно-хозяйственной работы на посту руководителя Джезказганского обкома партии. Джезказганцам Евгений Георгие­вич запомнился как крепкий и рачительный хозяин области, многое сделавший в те годы для укрепления потенциала региона в сфере строительства, модернизации предприятий цветной металлургии и других отраслей промышленности. Пригодились его инженерные знания в сфере энергетики, строительства и экономики.

В начале 90-х Евгения Георгие­вича назначают Государственным советником по вопросам строительства, науки регионального развития, затем первым заместителем Премьер-минист­ра КазССР, и в 1993 году он возглавляет Главную контрольную инспекцию при Президенте РК. В душе он не был кабинетным работником. Манила кипучая жизнь, связанная с реальным производством, когда надо проявлять инициативу и брать на себя ответственность. Это настоящий бурлящий котел, где выживают только настоящие профессионалы с интуицией, деловой хваткой, грамотные топ-менеджеры с рыночным подходом, с мышлением государственного уровня.

Внушительный период в жизни Ежикова-Бабаханова, который дорог и навсегда остается в его сердце, связан с АО «Компания «Монтажспецстрой». Это был 1992 год. Трудное время обретения страной независимости стало нелегким испытанием для строительного сектора, как, впрочем, и для всей экономики. Чтобы выжить, надо было объе­диняться. Специализированные монтажные и строительные организации, находившиеся в системе Министерства монтажных и специальных строительных работ КазССР, решили создать акционерную холдинговую компанию «Монтажспецстрой» с государственным участием. В их числе были Имсталькон, Казхиммонтаж, Сантехмонтаж, Промтехмонтаж, Электромонтаж, Промвентиляция и другие.

Но объединить активы – это полдела. Нужен был руководитель, который сумеет привести разрозненные предприятия в состояние единого рабочего потока. И руководители монтажных организаций, учредившие «Монтажспецстрой», попросили Евгения Георгиевича возглавить холдинг, весь персонал которого в 1993 году составлял примерно 20 человек.

Неимоверные усилия по развитию и становлению производства стали для него серьезным экзаменом и школой жизни. Он многое прошел, сплачивая эффективную команду, изначально заложив фундамент с коллективными ценностями, воспитывая ответственное отношение к делу, уважение к каждому работнику, партнерам и клиентам, добиваясь репутации надежности. Евгений Георгиевич по кирпичику создавал сильную, стабильную производственную культуру с долговечными ценностными убеждениями. Делал это с энтузиазмом, собрав единомышленников, профессионалов, которые пошли за ним, потому что верили в него, в его авторитет. Искали правильные пути, решали, куда двигаться, принимали экономические, технические решения, которые давали положительный эффект. Он проявил лидерские качества, вложил в дело весь свой опыт и знания.

Объединение позволило не только сохранить производственный потенциал, но и расширить возможности, укрепить мощности. Сегодня команда «Монтажспецстрой» – это 3,5 тыс. специалистов. Сфера деятельности – производство строительно-монтажных работ в нефтегазовом секторе, объемы в котором доходили до 140 млн долларов в год.

В те годы это был трудный путь, связанный с рациональным риском. Когда Казахстан объявил себя зоной, свободной от ядерного оружия, монтажные подразделения приняли участие в демонтаже шахтных пусковых установок. Эти работы в середине 90-х велись по программе США «Нама-Лугара». Другой важный проект был реализован в 1995–1996 годы, когда предприя­тие совместно с американской компанией «Петрофак» возводило нефтеперерабатывающий завод в городе Джалал-Абаде. Наши монтажники трудились в условиях высокогорной местности, что значительно усложняло ход работ.

Но это было обретением бесценного опыта сотрудничества с зарубежными партнерами. Так нарабатывался имидж, который и дал право быть в числе претендентов на участие в 1999 году в тендерах по строительству инфраструктуры Карашыганакского месторождения нефти и газа в Западном Казахстане. И наши монтажники не подкачали, показав высокие результаты и качество работ, сдав свои объекты в 2003 году.

Решающим и, можно сказать, судьбоносным для «Монтажспецстрой» был 2004 год. Предприятие уже самостоятельно заявляет о себе, и выигрывает тендеры на участие в строительстве объектов Кашагананского месторождения нефти в Атырауской области. Получение в итоге статуса основного подрядчика по выполнению комплекса строи­тельно-монтажных работ, от земляных до пусконаладочных, было большой многообещающей победой.

Евгений Георгиевич буквально колесил в те годы по стране, добиваясь признания права отечественных производителей работать наравне с именитыми зарубежными компаниями. Это и понятно. Ведь требования и спрос к соответствию системы качества международным стандартам были высокими.

Благодаря настойчивой и целенаправленной работе в компании и подразделениях была успешно внедрена интегрированная система менеджмента, включая стандарты системы качества, охраны здоровья и профессиональной, экологической безопасности. Соответствие международным стандартам в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности имело принципиальное значение, не только давая право на доступ к сложным работам. Оно было предпосылкой для устойчивого развития в качестве подрядчика в сфере проектирования, поставок, строительства.

Но и не только это давало право на присвоение высокого статуса генерального подрядчика. Наряду с совершенствованием структуры и качества собственного менеджмента требовалось привлечение отечественных и зарубежных научно-исследовательских организаций и независимых лабораторий. Ведь одними из ключевых направлений работы с зарубежными партнерами и заинтересованными сторонами были проведение обязательных сертификационных аудитов, разработка базовых документов, подчинение рабочих процессов общепризнанным стандартам безопасных условий труда.

Оперативно решать эти вопросы удавалось благодаря дипломатическим качествам Евгения Георгиевича. Компания наладила постоянные связи с более 40 европейскими и мировыми компаниями-поставщиками материалов и оборудования. Их доверие и признание АО «Компания «Монтажспецстрой» как достойного и надежного партнера, инструментов менеджмента, позволяю­щих быть в потоке, управлять многосложным производственным механизмом, анализ целей, программ, функционирования процессов, возможных рисков – все это дает возможность смотреть далеко вперед, искать новые подходы, ориентироваться на запросы заказчика, конечного потребителя.

Очень тепло отзывается о своем коллеге и наставнике президент АО «Компания «Монтаж­спецстрой» Талгат Кунакбаевич Назаров, в одном из интервью подчеркнув роль Ежикова-Бабаханова: «Евгений Георгиевич относится к компании как к ребенку. Внимательно за всем следит, чтобы зарплату поднимали, чтобы перспективные планы были. Мы до сих пор платим за выслугу лет и лечебные к отпус­ку. «Не знаю я вашего нового КЗоТа, а чтобы лечебные людям платили», – говорит он. У него видение государственного дея­теля, а не просто бизнесмена. Он хочет видеть развитие. Ради этого мы готовы и к расширению состава акционеров – всех денег не заработаешь».

С июня 2012 года Е. Г. Ежиков-Бабаханов является председателем Совета директоров Акционерного общества «Компания «Монтажспецстрой». И на этом посту у него есть возможность делиться своим богатым профессиональным опытом и знаниями с молодыми коллегами. И на этом посту он не просто решает вопросы в кабинете, а активно участвует в жизни страны.

Евгений Георгиевич ответственно относится к общественной работе в качестве руководителя специального экспертного центра Казстройкомитета по лицензированию строительно-монтажных работ, контролируя объективную оценку технического и квалификационного уровня претендентов на получение лицензии. Это участие в разработке нормативно-правовых и законодательных актов по капитальному строительству, в Ассоциации подрядчиков нефте­газовой отрасли, работа в Исполкоме Ассоциации строи­телей Казахстана.

За заслуги и личный вклад в укрепление государственности и суверенитета Республики Казах­стан, за активную производственную и общественную деятельность Е. Г. Ежиков-Бабаханов награжден орденами «Құрмет», «Парасат», «Барыс» ІІІ степени, а также многочисленными юбилейными и ведомственными медалями.

Мы часто беседовали с Евгением Георгиевичем – о жизни, работе, и всегда в нем подкупают открытость и честность. Радуют его подтянутость, энергия жизни, насыщенная, полноценная, разнообразная.

Государственное мышление, прекрасная деловая репутация и безупречный авторитет, верный подход к решению самых сложных проблем в совокупнос­ти с порядочностью, надежностью, мудростью позволили ему завоевать авторитет и доверие, воплотить в жизнь самые амбициозные и смелые планы. И с этими качествами он войдет в историю как личность государственного масштаба, как состоявшийся, достойный человек.

А это и есть счастье – жить для людей.

Уважаемый Евгений Георгиевич! На Ваше 80-летие со дня рождения Ваши коллеги и друзья, представляющие Ассоциа­цию строителей Казахстана, дарят Вам признание дел Ваших и уважение! Будьте здоровы и счастливы! Оптимизма, бодрос­ти и прекрасного настроения! Долгих лет жизни!