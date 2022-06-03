Счастливый день

В Таразе в первый день лета организовали около 60 познавательных, спортивных, культурно-массовых мероприятий для детей и подростков.

Среди наиболее запоминающихся оказался вечер «Жаңа Қазақстан балалар көзімен» в Центральном парке отдыха им. Т. Рыскулова. Здесь оформили выставку рисунков и книг, ребята посмотрели спектакль кукольного театра, приняли участие в увлекательных викторинах и получили призы и подарки. На сцене юные дарования радовали веселыми песнями и танцами.

В масштабном фестивале приняли участие около 5 тыс. детей, которые играли, соревновались, веселились, получали новые знания. Так, на площадке «Бақытты балалық шақ» проводились мастер-классы по изготовлению украшений, обу­чали техникам джут и мехенди. Желающие могли покататься на самокатах и велосипедах.

На площадке «Көбелектер әлемі» дети познакомились с различными видами бабочек, побывали на мас­тер-классе по оригами и аквагриму. Многих привлекли национальные игры – асық ату, перетягивание каната и другие. После просмотра праздничной программы, подарившей всем отличное настроение, каждый юный житель Тараза смог отведать мороженое.

Во Дворце школьников юных гостей красочного мероприятия «Бақытты балалар – бейбіт елдің тірегі» встречали сказочные персонажи, которые предлагали вместе поиграть или порисовать акварельными красками. Всем понравились и концертная программа, и выступ­ление кукольного театра, и шоу мыльных пузырей. Для любителей сказок в Областном казахском драматическом театре им. А. Токпанова показали спектакль «Айболит пен қарақшы», а в кинотеатре «Пиксель» был организован бесплатный показ мультфильмов.

Культурно-массовые мероприятия состоялись в 11 территориальных округах областного центра. А завершился праздник в парке «Жеңіс» с песнями, танцами, выступлениями музыкантов.