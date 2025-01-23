Счетчик есть, но его как бы нет ЖКХ 23 января 2025 г. 5:00 0 Елена Ульянкина собственный корреспондент по Карагандинской области Почему потребителям не выставляют счета за отопление по приборам, которые стоят в их домах? фото из архива "КП" Коммунальные услуги в стране дорожают почти с такой же скоростью, как огурцы перед новогодними праздниками. В Караганде, к примеру, за последние три месяца тарифы на отопление повышались два раза. И скоро жителей ждет новый скачок. Он связан с программой «Тариф в обмен на инвестиции», по которой монополисты обязаны вкладывать деньги в обновление ветхих линий электропередачи, водопроводов и тепловых сетей. Причем карагандинцы согласны платить, но при условии, что качество коммунальных услуг будет расти вместе с суммами, которые им выставляют. А тут ситуация неоднозначная. В декабре жители пятиэтажки на окраине Караганды пожаловались на низкую температуру в своих квартирах, которых здесь ровно 160. Сообщение опубликовал один из популярных городских блогеров на своей Instagram-странице: «В квартирах по улице Зелинского, 26⁄1, очень холодно. КСК отправил заявку в компанию «Теплотранзит Караганда», но там молчат... Мы замерзаем! А квитанции придут нереальные». Услугодатель отреагировал оперативно. Сотрудники теплопередающей компании прошли по квартирам, замерили температуру – она оказалась в пределах 18–24 градусов. Потом энергетики спустились в подвал, чтобы проверить показания приборов. Температура воды на подаче и обратном потоке оказалась в пределах нормы, давление – чуть ниже. В итоге монополист сделал вывод, что потребители сами виноваты. Одни, дескать, неправильно установили батареи, другие увеличили количество секций своих радиаторов, третьи сделали теплый пол. После проверки в квартирах теплее не стало, зато у их хозяев появилась обида на услугодателя. Люди надеялись, что им сделают перерасчет, но тщетно. Оказалось, что платить за еле теплые батареи им придется так же, как и за горячие. Потребителям выставили счета по норме теплового потока, который является усредненной величиной, хотя в их пятиэтажке стоит общедомовой счетчик тепла. А он, учитывая низкие параметры, должен был насчитать меньше гигакалорий, чем обычно. В чем причина? А в том, что теплосчетчик работает в технологическом режиме, то есть показания идут, но по ним начисления потребителям не делают. И надо сказать, в такой ситуации оказались жители сотен карагандинских многоэтажек. Получается, они имеют возможность экономить на оплате отопления, но не пользуются ею. Корреспондент «Казправды» решила узнать, почему счетчики тепла работают вхолостую. За ответом я обратилась в компанию «Теплотранзит Караганда», которой принадлежат приборы учета тепла. Оказалось, что эта история тянется уже почти десять лет. С 2015 по 2017 год монополист проводил кампанию по приборизации жилого фонда. Тогда он в лизинг купил без малого 1 800 теплосчетчиков на деньги республиканского Фонда развития жилищно-коммунального хозяйства. Приборы обошлись в 1,3 млрд тенге. Кредит услугодатель погасил за счет собственных средств, а теперь их надо вернуть. – Все купленные счетчики установлены в многоэтажных домах, но счета мы выставляем только примерно по 500 из них, – отмечает руководитель службы реализации теплоснабжающей компании «Теплотранзит Караганда» Нина Попова. – Потому что у нас есть договоры с жильцами о выкупе этих приборов учета тепла. Остальные 1 300 счетчиков пока находятся у нас на балансе и работают в технологическом режиме. Часто потребители спрашивают у нас: почему бы не отдать эти приборы людям бесплатно? К сожалению, это невозможно. Мы ведь выплатили по договору лизинга огромную сумму за эти счетчики, да еще с процентами. Отметим, что программа приборизации предусматривает обязательный выкуп теплосчетчиков потребителями. Для этого департамент по регулированию естественных монополий специально утвердил отдельный тариф – 5,82 тенге с кв. м. Срок выкупа – четыре года. Услугодатель считает такие условия выгодными. Особенно учитывая то, что благодаря счетчику потребителям удастся сэкономить на оплате счетов за отопление. Ведь прибор показывает фактически потребленное количество гигакалорий, а оно, как показывает практика, обычно меньше нормативного. – К примеру, владелец квартиры по улице Язева, 10, площадью в 50 квадратных метров ежемесячно платит за счетчик по 292 тенге, – рассказывает представитель компании-услугодателя. – Согласитесь, это скромная сумма. Она несравнимо меньше той экономии, которую получает потребитель благодаря точным показаниям прибора учета тепла. Потребители, в домах которых стоят счетчики, давно поняли свою выгоду. Причем чем больше площадь квартиры, тем значительнее сэкономленная сумма. Что нужно сделать, чтобы плату за отопление начисляли по счетчику? Нужно провести собрание жильцов, собрать 2⁄3 их голосов, составить протокол и заключить договор с монополистом. Казалось бы, несложно. Однако многие карагандинские КСК, ОСИ и ПТ не спешат этого делать. Почему? Во-первых, потому что за счетчик нужно расплачиваться в течение четырех лет. Во-вторых, его необходимо ремонтировать, если он выйдет из строя. И в-третьих, нужно делать его поверку. Все это дополнительные расходы, которые лягут на кошельки жильцов. А гарантию, что они «не съедят» всю экономию на плате за отопление, никто не дает. #ЖКХ #отопление #счетчики #Теплотранзит Караганда