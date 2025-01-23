Счетчик есть, но его как бы нет

Коммунальные услуги в стране дорожают почти с такой же скоростью, как огурцы перед новогодними праздниками. В Караганде, к примеру, за последние три месяца тарифы на отоп­ление повышались два раза. И скоро жителей ждет новый скачок. Он связан с программой «Тариф в обмен на инвестиции», по которой монополисты обязаны вкладывать деньги в обновление ветхих линий электропередачи, водопроводов и тепловых сетей. Причем карагандинцы согласны платить, но при условии, что качество коммунальных услуг будет расти вместе с суммами, которые им выс­тавляют. А тут ситуация неоднозначная.

В декабре жители пятиэтажки на окраи­не Караганды пожаловались на низкую температуру в своих квартирах, которых здесь ровно 160. Сообщение опубликовал один из популярных городских блогеров на своей Instagram-странице: «В квартирах по улице Зелинского, 26⁄1, очень холодно. КСК отправил заявку в компанию «Теплотранзит Караганда», но там молчат... Мы замерзаем! А квитанции придут нереальные».

Услугодатель отреагировал оперативно. Сотрудники теплопередающей компании прошли по квартирам, замерили температуру – она оказалась в пределах 18–24 градусов. Потом энергетики спус­тились в подвал, чтобы проверить показания приборов.

Температура воды на подаче и обратном потоке оказалась в пределах нормы, давление – чуть ниже. В итоге монополист сделал вывод, что потребители сами виноваты. Одни, дескать, неправильно установили батареи, другие увеличили количество секций своих радиаторов, третьи сделали теплый пол.

После проверки в квартирах теплее не стало, зато у их хозяев появилась обида на услугодателя. Люди надеялись, что им сделают перерасчет, но тщетно. Оказалось, что платить за еле теплые батареи им придется так же, как и за горячие. Потребителям выставили счета по норме теплового потока, который является усредненной величиной, хотя в их пятиэтажке стоит общедомовой счетчик теп­ла. А он, учитывая низкие параметры, должен был насчитать меньше гигакалорий, чем обычно.

В чем причина? А в том, что тепло­счетчик работает в технологическом режиме, то есть показания идут, но по ним начисления потребителям не делают. И надо сказать, в такой ситуации оказались жители сотен карагандинских многоэтажек. Получается, они имеют возможность экономить на оплате отопления, но не пользуются ею.

Корреспондент «Казправды» решила узнать, почему счетчики тепла работают вхолостую. За ответом я обратилась в компанию «Теплотранзит Караганда», которой принадлежат приборы учета тепла. Оказалось, что эта история тянется уже почти десять лет. С 2015 по 2017 год монополист проводил кампанию по приборизации жилого фонда. Тогда он в лизинг купил без малого 1 800 тепло­счетчиков на деньги республиканского Фонда развития жилищно-коммунального хозяйства. Приборы обошлись в 1,3 млрд тенге. Кредит услугодатель погасил за счет собственных средств, а теперь их надо вернуть.

– Все купленные счетчики установлены в многоэтажных домах, но счета мы выставляем только примерно по 500 из них, – отмечает руководитель службы реализации теплоснабжающей компании «Теплотранзит Караганда» Нина Попова. – Потому что у нас есть договоры с жильцами о выкупе этих приборов учета тепла. Остальные 1 300 счетчиков пока находятся у нас на балансе и работают в технологическом режиме. Часто потребители спрашивают у нас: почему бы не отдать эти приборы людям бесплатно? К сожалению, это невозможно. Мы ведь выплатили по договору лизинга огромную сумму за эти счетчики, да еще с процентами.

Отметим, что программа приборизации предусматривает обязательный выкуп теплосчетчиков потребителями. Для этого департамент по регулированию естественных монополий специально утвердил отдельный тариф – 5,82 тенге с кв. м. Срок выкупа – четыре года. Услугодатель считает такие условия выгодными. Особенно учитывая то, что благодаря счетчику потребителям удастся сэкономить на оплате счетов за отопление. Ведь прибор показывает фактически потребленное количество гигакалорий, а оно, как показывает практика, обычно меньше нормативного.

– К примеру, владелец квартиры по улице Язева, 10, площадью в 50 квадратных метров ежемесячно платит за счетчик по 292 тенге, – рассказывает представитель компании-услугодателя. – Согласитесь, это скромная сумма. Она несравнимо меньше той экономии, которую получает потребитель благодаря точным показаниям прибора учета тепла. Потребители, в домах которых стоят счетчики, давно поняли свою выгоду. Причем чем больше площадь квартиры, тем значительнее сэкономленная сумма.

Что нужно сделать, чтобы плату за отоп­ление начисляли по счетчику? Нужно провести собрание жильцов, собрать

2⁄3 их голосов, составить протокол и зак­лючить договор с монополистом. Казалось бы, несложно. Однако многие карагандинские КСК, ОСИ и ПТ не спешат этого делать. Почему?

Во-первых, потому что за счетчик нужно расплачиваться в течение четырех лет. Во-вторых, его необходимо ремонтировать, если он выйдет из строя. И в-треть­их, нужно делать его поверку. Все это дополнительные расходы, которые лягут на кошельки жильцов. А гарантию, что они «не съедят» всю экономию на плате за отопление, никто не дает.