Сдал в ломбард внедорожник: более 30 млн тенге отдал вымогателям астанчанин

Шантажистов, несколько лет вымогавших деньги у мужчины, задержали в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Астаны

Двое мужчин 31 и 46 лет с 2019 года шантажировали астанчанина под угрозой распространения фото и видеозаписи интимного характера.

За это время потерпевший передал вымогателям почти 33 млн тенге. Так, чтобы расплатиться с одним из преступников, горожанин сдал в ломбард свою автомашину Toyota Land Cruiser Prado и отдал 10 млн тенге.

В полицию мужчина обратился в ноябре текущего года после очередного вымогательства со стороны 46-летнего злоумышленника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали и заключили под стражу двоих мужчин, причастных к вымогательству.

У 31-летнего подозреваемого в кармане куртки обнаружили свертки с наркотическим веществом. Второго фигуранта, ранее судимого за аналогичное преступление, задержали в городе Алматы.

Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Вымогательство».