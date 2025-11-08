В течение двух лет все сельские округа в регионе будут обеспечены современной спортивной инфраструктурой. По информации акима Атырауской области Серика Шапкенова, сегодня функционируют 800 спортивных объек­тов, среди которых 8 стадионов, 53 спортивных комплекса, 702 спортплощадки, а также крупные современные сооружения – олимпийский 50-мет­ровый бассейн, дворец спорта «Атырау», теннисный центр и ледовый дворец.

Фото: эскиз предоставлен облакиматом

Предоставляют услуги населению и еще 17 частных объектов. До конца года 70% из 68 сельских округов области будут обеспечены спортивными площадками, а к 2027-му – все без исключения.

– Развитие спортивной инфраструктуры – это не только забота о здоровье населения, но и формирование культуры массового спорта. Наша цель – сделать спорт доступным для каждого жителя региона, – подчеркнул Серик Шапкенов.

В настоящее время ведется строительство 29 спортивных комплексов, из них семь уже сданы, шесть будут завершены до конца года, а 16 объектов закончат в следующем году. Также за счет спонсорских средств возводят четыре спортивных центра, включая специализированные волейбольный и баскетбольный, а также спорткомплексы в селах Мукыр и Кудряшово. После завершения всех проектов обеспеченность населения спортинфраструктурой вырастет с 62 до 70%.

Как рассказали в областном акимате, в Атырау планируется строительство школы-интерната олимпийского резерва. Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства сроком на шесть лет.

Комплекс площадью более 10 га будет включать 13 спортивных залов, бассейн, учебный корпус, общежитие, столовую и биб­лиотеку. Здесь смогут обучаться и тренироваться 400 спортсменов по 12 олимпийским видам спорта. Строительство начнется в апреле 2026 года.

В рамках поручений Главы государства, озвученных на Национальном курултае, в Атырау готовятся к реализации масштабные объекты. В частности, нацио­нальный конноспортивный комплекс, футбольный стадион категории EURO-IV на 12 тыс. мест, многофункциональный спорткомплекс Atyrau Arena. Проектно-сметная документация по ним уже проходит государственную экспертизу. Начало строительства запланировано на следующий год.

В целом уровень вовлеченности населения Атырауской области в занятия физической культурой уже превышает 45% и к концу года, по прогнозам, дос­тигнет 46%. Одним из крупных проектов является строительство спортивно-оздоровительного комплекса Texol Wellness Atyrau с участием частного капитала. Некоторое время назад в Атырау состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени под строительство данного комплекса. По информации руководителя компании, это будет один из крупнейших спортивных объектов не только в Казахстане, но и в Центральной Азии.

– Один из главных его элементов – современные теннисные корты – всего их будет восемь, – на которых можно проводить турниры высокого уровня. Также будут большой зал для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, олимпийский бассейн с морской водой. Мы строим его не ради больших спортивных достижений, а для развития массового спорта, для жителей. Это здание станет новой точкой притяжения для всех, кто ведет активный образ жизни, заботится о своем здоровье и здоровье своих детей, – рассказал глава компании.