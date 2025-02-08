Сегодня ХАМАС освободит еще трех израильских заложников

ХАМАС назвал имена трех заложников, которых должны освободить в рамках соглашения о прекращении огня в субботу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: THE HOSTAGES AND MISSING FAMILIES FORUM

Все израильские заложники — мужчины. Это 53-летний Эли Шараби, 56-летний Охад Бен-Ами и 34-летний Ор Леви, их имена подтвердил офис израильского премьер-министра и «Форум семей заложников».

Пока неясно, в какое время дня освободят заложников.

Ор Леви был похищен с фестиваля Nova на юге Израиля. Его жена и дочери были убиты в безопасной комнате дома, а сам он и его брат Йосси взяты в плен. Известно, что с тех пор Йосси погиб, его тело находится у ХАМАС.

Эли Шараби и Охад Бен-Ами — из кибуца Беэри, ставшим одной из целей нападения боевиков.

Субботний обмен станет пятым с тех пор, как соглашение о перемирии вступило в силу 19 января. 1 февраля ХАМАС отпустил еще трех израильтян, Израиль взамен выпустил из тюрем более 180 палестинских заключенных.

Из 33 израильских заложников, которые должны быть освобождены в рамках первого этапа сделки, пока вернулись домой 13. Помимо израильтян, боевики ХАМАС освободили пятерых граждан Таиланда.