Сектор Газа – в фокусе внимания

Посольства РК в Египте и Иордании продолжают прорабатывать вопросы вывоза наших соотечественников из сектора Газа через КПП «Рафах», их дальнейшей транспортировки, а также оказания содействия по соответствующему документированию для прохода границ иностранных государств, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в понедельник.

– На сегодня в секторе Газа, по нашим данным, находятся 76 граждан РК... При этом есть определенные требования как у египетской стороны, так и у израильской по выезду членов семей иностранных граждан. К примеру, около трети не подпадают под эвакуацию. Это совершеннолетние дети, супруги, внуки и супруги детей. Соответственно, некоторые из наших граждан не готовы выехать из сектора Газа из-за невозможнос­ти вывоза членов семей, – сообщил Айбек Смадияров.

Он напомнил, что 1 ноября из сектора Газа началась эвакуация иностранных граждан и палес­тинцев с двойным граж­данством, но с 4 ноября она временно приостановлена. По словам официального представителя МИД РК, согласно требованиям египетской и израильской сторон, каждой стране предос­тавляется определенная дата по проходу иностранных граждан через КПП «Рафах». При этом учитывается текущая пропускная способность данного пропускного пункта (примерно 500 человек в сутки), а также общее число людей, находящихся в списках, предоставленных посольствами порядка 45 стран, а это около 7 000 человек.

Дипломаты делают все необходимое, чтобы эвакуация граж­дан Казахстана произошла как можно скорее, подчеркнул официальный представитель МИД. Однако есть обстоятельства, на которые повлиять невозможно.

– С нашей стороны готовность полная – как только казахстанцы пересекут границу с Египтом, специальный эвакуационный борт вылетит в Каир, – отметил он.

Вооруженный конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем, начавшийся 7 октября, усугубил и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке и вызвал катастрофический гуманитарный кризис в секторе Газа.

В результате конфликта в секторе Газа уже погибли около 10 тыс. и ранены более 20 тыс. человек. При этом две трети жертв составляют женщины и дети. Согласно информации Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), население сектора Газа находится в критическом положении.

На прошедшем в Астане саммите Организации тюркских государств Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о решении Казахстана предоставить палестинскому народу гуманитарную помощь в размере 1 млн долларов.

– Выделенные Правительством РК финансовые средства были перечислены в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, которое на протяжении семи десятилетий оказывает чрезвычайную и иную помощь палестинскому народу, – сообщил на брифинге в МИД Айбек Смадияров. – Следует отметить, что гуманитарная деятельность является важным направлением внешней политики нашей страны. Казахстан, придерживающийся миролюбивой политики и принципов справедливости, всегда стремится оказывать поддержку государствам, находящимся в трудной гуманитарной ситуации.