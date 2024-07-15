Сель в Кыргызстане: 6 человек погибли в Ошской области

Фото: economist.kg

По предварительным данным МЧС Кыргызстана, во время схода селей в Ошской области погибли 6 человек, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Мощные грязевые потоки обрушились на город Ош и ближайшие селения. Они унесли женщину и трёх её дочерей. Тело 6-летней девочки обнаружили недалеко от границы, а мать спасатели нашли в реке. Поиски ещё двух девушек продолжаются.

Ещё двое погибших – женщина и мужчина, которых задавил грузовик во время эвакуации жителей.

Всего в поисковой операции принимают участие 350 человек. Из них 170 – спасатели МЧС, кинологи и водолазы.

Стихия нанесла удар по электрическим сетям, из-за чего на данный момент без света остаются 2 400 абонентов. В городе Ош введён режим ЧС.

По словам местных жителей, такой мощной стихии они никогда не видели.