Сель в Кыргызстане: 6 человек погибли в Ошской области

В городе Ош введён режим ЧС
По предварительным данным МЧС Кыргызстана, во время схода селей в Ошской области погибли 6 человек, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Мощные грязевые потоки обрушились на город Ош и ближайшие селения. Они унесли женщину и трёх её дочерей. Тело 6-летней девочки обнаружили недалеко от границы, а мать спасатели нашли в реке. Поиски ещё двух девушек продолжаются.
Ещё двое погибших – женщина и мужчина, которых задавил грузовик во время эвакуации жителей.
Всего в поисковой операции принимают участие 350 человек. Из них 170 – спасатели МЧС, кинологи и водолазы.
Стихия нанесла удар по электрическим сетям, из-за чего на данный момент без света остаются 2 400 абонентов. В городе Ош введён режим ЧС.
По словам местных жителей, такой мощной стихии они никогда не видели.
«На моей памяти, даже если вернуться в детство, такого большого селя не было. Были небольшие и достаточно редкие, причём они обычно проходили совсем с другой стороны, мы даже иногда их не замечали. Но в этот раз вода и грязь прошли по нашим домам. Как видите, сейчас всё заполнено глиной», - говорит житель Оша.