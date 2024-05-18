Сельчан обеспечивают жильем в Западном Казахстане
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Около 900 семей справят новоселье, передает Kazpravda.kz
В Западно-Казахстанской области ведется работа по обеспечению жильем населения.
В 2023 году в сельских населенных пунктах Западного Казахстана введено в эксплуатацию 105 квартир. В частности, в Акжаикском районе - 48 квартир, в Каратобинском – 12 квартир, в Чингирлауском – 45 квартир.
Кроме того, за счет средств республиканского бюджета дополнительно приобретено 202 квартиры для социально уязвимых слоев населения, проживающих в сельской местности.
В текущем году в ЗКО для очередников сельских населенных пунктов планируется ввести в эксплуатацию 6 арендных жилых домов и приобрести 758 квартир.
В результате около 900 семей получат собственное жилье.