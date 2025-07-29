В селе Береговое Костанайской области сотрудники управления по противодействию задержали мужчину, незаконного выращивающего наркосодержащие растения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: polisia.kz

В ходе оперативных мероприятий на приусадебном участке 38-летнего местного жителя были обнаружены 13 кустов растений с характерным запахом, предположительно — каннабиса.

При осмотре дома полицейские изъяли вещество растительного происхождения, внешне схожее с марихуаной, а также электронные весы. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили наличие каннабиноидов в организме задержанного.

Мужчина утверждает, что выращивал растения исключительно для личного потребления. Однако, согласно законодательству, подобные действия квалифицируются как уголовное преступление. Проводится досудебное расследование.

Назначена повторная экспертиза для установления точного состава и массы изъятых веществ. Полиция напоминает: незаконное культивирование и хранение наркотических средств, в том числе в небольших количествах, влечет уголовную ответственность.