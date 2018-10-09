​Село в приоритете

Послание Главы государства затронуло насущные для сельских товаропроизводителей и отраслевого высшего образования вопросы. Лидер нации подчеркнул необходимость в полной мере реализовать потенциал АПК, увеличить в 2,5 раза производительность труда и объем экспорта переработанной сельхозпродукции. В первую очередь речь идет о продукции высокого передела, по некоторым видам которой сохраняется значительная доля импорта.

К примеру, наибольший удельный вес в импорте приходится на сыры и творог (51%), тростниковый сахар – 55%, готовый сахар – 42%. При этом мощности отечественных сахарных заводов загружены лишь на 37,1%, по переработке плодов и овощей – на 27%.

АПК действительно испытывает дефицит кадров с высшим образованием. Государство в связи с этим значительно увеличило количество грантов на сельскохозяйственные специальности.

Президент также отметил, что в течение 5 лет расходы на образование, науку и здравоохранение увеличатся до 10% от ВВП. Теперь, как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, «наступило время усиления ответственности».

Сегодня подготовка аграриев ведется наряду с 3 профильными университетами в 20 региональных вузах, в том числе в 7 частных.

Как отметил Глава государства, говоря о вузах Казахстана, «на рынке должны остаться только те из них, которые обеспечивают высокое качество образования. Важно развивать партнерство с ведущими университетами мира, привлекая на работу по опыту Назарбаев Университета лучших зарубежных топ-менеджеров».

Для выполнения поставленной Лидером нации задачи КазНАУ ведет целенаправленную работу по достижению мирового уровня образования. В университете наработан большой опыт и создана методология пошаговой интеграции образования, науки и бизнес-среды для трансформации вуза в национальный исследовательский университет. При этом главным приоритетом всегда было и остается обеспечение сельского хозяйства конкурентоспособными специалистами, повышение их квалификации, развитие науки и учебно-производственной базы, открытие новых специальностей и институтов внутри вуза на основе имеющихся ресурсов.

В университете ведется большая работа по укреплению материально-технической базы, интеграции науки, образования и практики. Осуществлен переход на трехуровневую подготовку специалистов: бакалавр – магистр – доктор PhD, внедрена кредитная технология обучения.

Магистерские и докторские диссертации в КазНАУ выполняются в рамках реальных научных исследований и разработок кафедр, которые востребованы на аграрном рынке. Наши ученые регулярно выезжают в агроформирования и оказывают консалтинговые услуги по всем проблемам сельского хозяйства. Для этого введены должности преподавателя-исследователя и преподавателя-консультанта.

В своем инновационном развитии КазНАУ ориентируется на опыт таких передовых вузов, как Вагенинген (Нидерланды), университет штата Мичиган (США) и других. В рамках совместных международных программ в формате LabEX осуществляет вместе с ними научно-исследовательские проекты, отвечающие нуждам АПК.

Таким образом, вся деятельность КазНАУ как ведущего аграрного научно-образовательного центра направлена на выполнение решений, поставленных в Послании Президента народу Казахстана.