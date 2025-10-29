Фото: пресс-служба Управления образования области Абай

Учащийся 11 класса школы-сада села Егінсу Урджарского района Дарын Мустафин занял III место на Азиатских играх. Олимпиада проходила в Королевстве Бахрейн, в городе Манама, среди детей и подростков по концепции смешанных единоборств (ММА) «AMMA». В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из 19 стран.

Дарын уже имеет значительные достижения на международной арене. В сентябре 2023 года он стал победителем чемпионата мира по ММА «GAMMA» в греческом городе Александруполис в весовой категории до 50 кг. В феврале 2024 года Дарын завоевал звание чемпиона Казахстана по панкратиону (50 кг). В апреле-мае 2025 года на молодtжном чемпионате Казахстана по панкратиону и ММА «GAMMA» в Алматы он вновь стал первым в весе до 70 кг. В августе этого года в Манаме (Бахрейн) одержал победу на чемпионате Азии по ММА «AMMA», а в этом октябре в его копилке бронзовая медаль.