«Сельта» обыграла «Реал» в Ла Лиге

Футбол
148

"Реал" потерпел сенсационное поражение на своём поле от "Сельты" в 15-м туре испанской Ла Лиги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

©ФК "Реал"

Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счётом 0:2. В составе гостей дубль оформил Виллиот Сведберг (53-я и 90+3-я минуты).

При этом у мадридцев были удалены Фран Гарсия (64-я), Альваро Каррерас (90+2-я) и Эндрик (90+1-я, не находился на поле).

"Реал" с 36 очками занимает второе место в таблице и уже на 4 пункта отстаёт от лидирующей "Барселоны", а "Сельта" с 19 очками находится на десятой позиции.

14 декабря "Сельта" примет дома "Атлетик", а "Реал" сыграет на выезде против "Алавеса".

#матч #Реал #Ла Лига #Сельта

Популярное

Все
«Сельта» обыграла «Реал» в Ла Лиге
«Олимпиакос» прилетел в Астану на матч с «Кайратом»
Боевое столкновение произошло на границе Тайланда и Камбоджи
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

«Олимпиакос» прилетел в Астану на матч с «Кайратом»
Месси установил новый рекорд по числу трофеев в футболе
«Кайрат» обыграл бельгийский «Спортинг-Андерлехт»
Футбольную академию строят в Жамбылской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]