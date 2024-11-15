Семь человек погибли в ДТП на карагандинской трассе

Трагедия произошла из-за того, что автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным нацкомпании «КазАвтоЖол», сегодня, 15 ноября, около 10:00 на 1 510-м километре автодороги республиканского значения «Астана – Караганда – Алматы» (участок «Караганда – Балхаш», вблизи поселка Жумабек) произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель автомобиля иномарки, следуя со стороны Алматы в направлении Караганды, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет.

В результате ДТП погибли 7 человек, включая двух детей. Еще один получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи.

«В ходе осмотра установлено, что участок дороги соответствует нормативным требованиям. Дорога I-б технической категории имеет две полосы движения в каждом направлении, оборудована осевым барьерным ограждением. Дорожное покрытие ровное, асфальтобетонное, видимость на данном участке не ограничена, проезжая часть была чистой. Обустройство дорожных знаков и организация движения согласованы с Управлением административной полиции, погодные условия на момент происшествия были облачными с небольшими осадками в виде снега», – говорится в официальном сообщении.

В национальной компании «КазАвтоЖол» выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших и призвали всех водителей соблюдать скоростной режим, учитывать погодные и дорожные условия.