​Семейный вклад в модернизацию

Начальник заготовительного цеха Павел Кузнецов считает, что трудовую династию высококвалифицированных специалистов заложил его отец Александр Кузнецов, которого в 1965 году пригласили работать на завод имени Кирова токарем. В тот год Павел пошел в первый класс. После окончания школы он поступил в Симский механический техникум под Челябинском и в качестве молодого специалиста пришел на завод им. Кирова. Позже он ушел в армию, а после службы устроился на Алматинский завод тяжелого машиностроения по своей специальности – наладчик программных станков, потом судьба забросила его на завод «Гидромаш». С 1996 года он работает на БЕЛКАМИТе,­ где начинал с должности резчика металла, через год стал бригадиром, затем мастером, старшим мастером. Уже более десяти лет Павел Александрович возглавляет заготовительный цех. Таким образом, вся его трудовая биография связана с производством.

– Наша задача состоит в том, чтобы правильно и рационально распилить и раскроить полученный металл, обеспечив вовремя запуск производства новых изделий, – говорит Павел Александрович, скромно умалчивая о том, что этот участок задает тон и ритм работы всего завода.

Под его руководством работают мастер и 25 рабочих. Его сын, начинавший с простого слесаря, дорос до мастера.

– Можно сказать, что смена мне готова, – с удовлетворением произнес он. – Сын еще не совсем овладел нюансами, но заменить меня на месяц-другой у него получается.

С первой минуты встречи он произвел впечатление надежного человека. А его немногословность говорит о том, что он всю жизнь занимается настоящим делом. Почти полвека отдал производству и признался, что у него никогда не было мысли уйти с завода в поисках лучшей жизни.

– Видимо наше поколение не привыкло искать легкие пути, – делится мыслями мой собеседник. – Я остаюсь верным своей профессии. И считаю, что человек должен совершенствоваться в ней всю жизнь.

Павел Александрович гордится тем, что работает на современном заводе, который занимается штучным производством изделий машиностроения для нефтяной и газовой отраслей страны. Как известно, модернизация отечественных нефтеперерабатывающих заводов требует современного оборудования. Если раньше производили просто емкости для перекачки нефти, сегодня они изготавливаются с функциями очистки. По его словам, в их работе всегда присутствует творческий процесс, каждый новый контракт представляет собой новые технологические задачи. Очень интересно работать с заказчиками и видеть результат труда целого коллектива, когда из груды металла производится сложное технологическое изделие. В месяц завод выполняет шесть, семь разных заказов, непохожих друг на друга.

– Нисколько не жалею, что посвятил свою жизнь производству, – признался наш герой. – В жизни важно получить не только материальное, но и моральное удовлетворение от своего труда. Чтобы оглядываясь назад сказать, что жизнь прожита не зря.

Он отметил, что производство – это дело для настоящего мужчины, где надо работать физически и попотеть. Павел Александрович посетовал, что большинство работников участка имеют стаж более сорока лет, и им уже пора подыскивать смену. Он надеется, что молодежь повернется лицом к производству, где есть наставники, готовые передать им свой опыт. Ветеран труда убежден, что производство – это опора в жизни человека, где всегда есть перспектива профессионального роста.

Возможно поэтому во время школьных каникул он приводил сына Сергея на завод. После школы парень, не раздумывая, пришел в цех к отцу рабочим. Затем стал слесарем, постепенно осваивал чертежи, заочно окончил колледж, после чего его перевели на должность мастера. Сегодня он по праву говорит, что все свои знания приобрел на практике – читать чертежи разной сложности, разбираться в оборудовании, ежедневно решать производственные вопросы.

– Не сложно ли работать под руководством отца, который наверняка относится к тебе вдвойне требовательнее? – спрашиваю я Сергея.

– Довольно сложно, но терпимо, – признался он. – Я понимаю, что справедливо требует, хотя иногда перегибает планку, потому что спрос с меня в два раза выше, чем с остальных. Чаще стал замечать, что отец прислушивается к моему мнению, – говорит Сергей. – Я могу предложить более короткий и рациональный путь раскроя металла с помощью компьютера, что намного упрощает и удешевляет производственные процессы. Внимательно изучаю все чертежи, постоянно учусь дома, освоил АutoCAD, часто консультируюсь с конструкторами, чтобы работать без брака и экономить металл. Только после строгих расчетов и согласований с конструкторами отдаю металл на резку.

Кажется, что Сергей готов часами говорить о своей работе, признается, что после колледжа планировал перейти в экономический отдел, но эта работа затянула его. Как и отец он считает, что занимается настоящим мужским делом, каждый день видит результат своего труда, решает новые задачи и все это приносит ему моральное удовлетворение. И годы работы на заводе стали для него не только периодом профессионального роста, но и настоящей школой жизни.

А вот третий представитель династии Кузнецовых Марина сразу покорила меня своим обаянием, открытостью и искренностью. Выпускница КазНТУ им. К. Сатпаева по специальности инженер- эколог тоже не особо раздумывала при выборе будущей профессии, места практики, а затем и работы. Этот завод она тоже знает с детства. С 2009 года трудится на этом производстве, совмещая еще и должность инженера по технике безопасности. Не скрывает, что ей приходится часто вступать в полемику с принципиальным и требовательным начальником заготовительного цеха.

– Приятно осознавать, что на заводе работают мой папа, старший брат, но это и большая ответственность, – говорит Марина. – Поэтому стараешься работать так, чтобы не подвести их.

И признается, что ее папа очень строгий в работе и не терпит халатного отношения к делу. Он никогда не подпишет никакую бумагу, пока скрупулезно не разберется во всем.

– Я всегда думала, что отец будет делать мне поблажки, а мне приходится всегда доказывать ему свою правоту, – продолжает Марина. – Считаю, что на производстве работать очень интересно, здесь учишься многим вещам, которые, может, и не связаны напрямую с твоей профессией. Это – настоящая жизненная школа, а производственный опыт не заменишь ничем.

По ее словам, среди студентов-практикантов она сразу отмечает случайных людей и тех, кому действительно интересно производство.

– Многое зависит и от воспитания в семье, – считает Марина и признается, что с удовольствием каждое утро идет на завод. – Мы с детства знали, что папа работает на заводе, нам было интересно приходить к нему, видеть, как работают станки, вдыхать запах стружки. Мы не случайно выбрали эту стезю. Если бы меня что-то не устраивало, я бы не работала здесь. Я привыкла к коллективу, к этим людям и чувствую ответственность, поэтому мне будет трудно бросить их и уйти в другое место.

Ее работа интересна тем, что она ежедневно общается с рабочими, с инженерами, с начальством, постоянно решает разные производственные вопросы. Молодой специалист считает, что перспективы есть в каждой профессии. К примеру, на производстве необходимо набираться профессионального опыта с самых низов и подниматься вверх по каждой ступеньке. Производство – это такой котел, в котором все варятся, и все в нем взаимосвязано. Слушая самого молодого представителя династии, убедилась в том, что надежность, трудолюбие и чувство ответственности детям передались от их папы.