Семья – не место для насилия

25
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В регионе идет масштабная работа по укреплению семейных ценностей, формированию нулевой терпимости к бытовому насилию и защите прав женщин и детей. Об этом на брифинге рассказал начальник отдела управления общественной безопасности департамента полиции области Жетысу Серик Байгозинов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Реализуется комплекс межведомственных мер по профилактике правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.

– В регионе разработан и в­недрен Алгоритм действий для жертв бытового насилия, ­размещенный на страницах участковых инспекторов полиции и подразделений депар­тамента в социальных сетях. В нем собраны важнейшие контакты – полиции, скорой помощи, кризисного центра и телефонов доверия – рассказал Серик Байгозинов.

Для повышения эффектив­ности профилактической работы создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители суда, управления здравоохранения, образования, социальной защиты, а также неправительственных организаций – «Союза отцов» и «Центра поддержки женщин». Особое внимание уделяется информационной работе в сельских и отдаленных районах: населению рассказывают, куда там обращаться при угрозе или факте насилия, какие меры ответственности предусмотрены законом.

– Совместными усилиями органов власти, НПО и самих граж­дан можно добиться снижения уровня бытового насилия. Профилактика должна стать делом каждого, – отметил спикер.

По данным департамента полиции, в 2025-м в отношении 2 267 правонарушителей (речь идет о бытовом насилии в семьях) вынесены защитные предписания, что на 3,8% больше показателя 2024 года. За нарушения их условий привлечен к ответственности 151 человек, а по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях (действия, нарушающие права членов семьи) выявлено 1 287 фактов, что на 51,6% больше, чем годом ранее.

В кризисный центр Талдыкоргана за этот период направлены 149 жертв насилия, включая 39 женщин и 110 детей, им оказана психологическая, медицинская и правовая помощь. Совместно с областной коллегией адвокатов регулярно проводятся дни открытых дверей, а для домашних дебоширов организуются профилактические беседы с участием теологов и психологов.

#семья #ДП #бытовое насилие #профилактика #область Жетысу

