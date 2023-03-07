Семья отравилась угарным газом в Таразе

Это родители 1964 и 1975 г.р. и их дети 2010 г.р., 2012 г.р. и 2015 г.р., уточнили в МЧС.

Фото: Kazpravda.kz

В городе Тараз в частном доме во втором переулке Ш. Валиханова, из-за неочищенного дымохода отравились угарным газом и попали в больницу 5 человек из одной семьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Это родители 1964 и 1975 г.р. и их дети 2010 г.р., 2012 г.р. и 2015 г.р., уточнили в министерстве.

Также, по данным ведомства, накануне поступило сообщение от дежурного диспетчера станции скорой помощи о том, что в городе Аягуз по улице Линейная двое мужчин получили отравление угарным газом.

В ходе сбора информации установлено, что отравление было получено при нарушении требований эксплуатации отопительной печи, а именно осуществлялась топка печи, имеющей неисправности, трещины и щели.

МЧС просит владельцев частных домостроений соблюдать следующие правила безопасности при использовании печей:

- не оставлять без присмотра топящиеся печи; наличие трещин в печной кладке, засоренный дымоход способны привести к трагическим последствиям;

- не применять в качестве топлива горючие вещества (твердые, жидкие, газообразные), не предусмотренные инструкциями по эксплуатации печей;

- не закрывать печную заслонку, пока угли не прогорели;

- не размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- не сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов;

- золу и шлак необходимо проливать водой и удалять в безопасное место.

"Угарный газ коварен, он действует быстро и незаметно, поэтому жизнь и здоровье зависят от быстроты принятых мер. Берегите себя и своих близких!", - добавили в МЧС.