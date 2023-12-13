«Семья» СВМДА расширяется

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Ануар Калмыков

Комитет старших должностных лиц СВМДА рассмотрел заявку Саудовской Аравии на получение статуса страны-наблюдателя в Совещании.

фото из открытых источников

Участники Комитета старших долж­ностных лиц (КСДЛ) СВМДА провели в Астане последнее в 2023-м заседание. Высокопоставленные представители государств – членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, казахстанского Председательства и Секретариата СВМДА подвели основные итоги этого года, утвердили планы и направления работы на 2024 год.

Председатель заседания КСДЛ – заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев проинформировал государства-члены об основных достижениях в 2023 году, текущей деятельности СВМДА и планах работы на предстоящий период, в том числе по реализации «Дорожной карты трансформации Совещания», одоб­ренной Советом министров СВМДА в сентябре 2023-го.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай представил ежегодный доклад о деятельности Секретариата в 2023 году, охватывающий все направления работы за прошедший год и план на предстоящий период.

КСДЛ утвердил План по реализации мер доверия и Бюджет Секретариата СВМДА на 2024 год, которые являются основными документами годового планирования организации.

Также на заседании были одобрены два проекта концепций по приоритетным сферам СВМДА – «Охрана окружающей среды» и «Борьба со стихийными бедствиями», подготовленные Монголией и Ираном соответственно.

Кроме того, КСДЛ рассмотрел заявку Королевства Саудовская Аравия на присоединение к СВМДА в качестве государства-наблюдателя и рекомендовал Совету министров Совещания предоставить КСА данный статус. Расширение «семьи» СВМДА имеет важное значение для дальнейшего его развития как паназиатской организации для диалога и сотрудничества.

Еще один важный момент, отмеченный на заседании КСДЛ, – это прогресс, достигнутый в процессе вступления в силу Конвенции СВМДА о привилегиях и иммунитетах благодаря недавней ратификации его Бангладеш.

Обсудили участники встречи также вопрос установления более тесных отношений с другими международными структурами – Шанхайской организацией сотрудничества, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Контртеррористическим управлением ООН – для создания эффективной синергии и дальнейшего развития взаимодействия.

#Астана #комитет #СВМДА #КСДЛ

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