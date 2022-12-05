Сенат определил повестку предстоящего заседания

На заседании Бюро Сената под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку предстоящего заседания Сената, запланированного на 8декабря 2022 года.

Фото: Н.Байбулин

На заседании Палаты в четверг депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Наримана Турегалиева, который указом Главы государства назначен на должность акима Западно-Казахстанской области.

Также, согласно повестке, на предстоящем заседании Палаты будут рассмотрены ряд законопроектов. Так, проект Закона «О контроле специфических товаров» направлен на совершенствование национальной системы контроля экспорта, импорта, реэкспорта, транзита, а также оказания услуг в сфере товаров двойного и военного назначений. Сопутствующий ему законопроект – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля специфических товаров» разработан в целях приведения норм, предусмотренных основным законопроектом, в соответствие с действующим законодательством.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения» предусматривает совершенствование законодательства в сфере государственной молодежной политики и ориентирован на обеспечение прав и защиту интересов молодежи.

Кроме того, в ходе заседания, члены Бюро распределили среди постоянных Комитететов Сената законопроекты, ранее поступившие из Мажилиса.