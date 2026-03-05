Сенат освободил от должности ряд судей Верховного суда

Сенат,Суд
135
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании, согласно представлению Главы государства, освободил от должности судей Верховного суда Аскаржана Кенжегарина, Газизу Мусабекову в связи с уходом в отставку, а также судью ВС РК Бейбута Шермухаметова в связи с выходом на пенсию, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил председатель высшего судебного совета Дмитрий Малахов, все судьи имеют безупречную репутацию, пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе.

«Аскаржан Кенжегарин и Газиза Мусабекова имеют опыт судейской работы более 30 лет. Аскаржан Кенжегарин был председателем судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны, свыше 8 лет является судьей Верховного суда. Газиза Мусабекова возглавляла судебную коллегию по уголовным дела Жамбылского областного суда и более 10 лет является судьей ВС РК. Еще один судья ВС РК Бейбут Шермухаметов достиг пенсионного возраста. Он порядка 26 лет работает судьей, из них более 19 лет - судьей ВС РК. Все судьи имеют безупречную репутацию, пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе», - отметил Дмитрий Малахов. 

В свою очередь сенатор Нурлан Бекназаров сообщил, что после рассмотрения представленных кандидатур вынесено заключение согласиться с представлением Главы государства.

#Сенат #судьи #отставка

