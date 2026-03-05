Как отметил председатель высшего судебного совета Дмитрий Малахов, все судьи имеют безупречную репутацию, пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе.

«Аскаржан Кенжегарин и Газиза Мусабекова имеют опыт судейской работы более 30 лет. Аскаржан Кенжегарин был председателем судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны, свыше 8 лет является судьей Верховного суда. Газиза Мусабекова возглавляла судебную коллегию по уголовным дела Жамбылского областного суда и более 10 лет является судьей ВС РК. Еще один судья ВС РК Бейбут Шермухаметов достиг пенсионного возраста. Он порядка 26 лет работает судьей, из них более 19 лет - судьей ВС РК. Все судьи имеют безупречную репутацию, пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе», - отметил Дмитрий Малахов.