Сенат на пленарном заседании освободил ряд судей Верховного суда в связи с почетной отставкой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Представление Главы государства об освобождении на заседании озвучил председатель Высшего Судебного Совета РК Дмитрий Малахов.
«На ваше рассмотрение внесено представление Главы государства об освобождении Габита Альжанова, Розы Жакудиной и Тыныштык Молдахметовой от должностей судей ВС в связи с уходом в отставку. Все трое судей имеют огромный опыт судейской работы - порядка 30 лет и безупречную репутацию», - отметил Дмитрий Малахов.
Он также добавил, что названные судьи пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе.
«В знак признательности их преданности делу правосудия и значительного вклада в развитие судебной системы Габит Альжанов, Роза Жакудина и Тыныштык Молдахметова достойны права на почетную отставку», - добавил Дмитрий Малахов.