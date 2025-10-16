Сенат на пленарном заседании освободил ряд судей Верховного суда в связи с почетной отставкой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Представление Главы государства об освобождении на заседании озвучил председатель Высшего Судебного Совета РК Дмитрий Малахов.

«На ваше рассмотрение внесено представление Главы государства об освобождении Габита Альжанова, Розы Жакудиной и Тыныштык Молдахметовой от должностей судей ВС в связи с уходом в отставку. Все трое судей имеют огромный опыт судейской работы - порядка 30 лет и безупречную репутацию», - отметил Дмитрий Малахов.

Он также добавил, что названные судьи пользуются заслуженным авторитетом в судейском сообществе.