Сенат согласился с представленной кандидатурой на должность главы Нацбанка

Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Кандидатура Тимура Сулейменова была поддержана сенаторами единогласно.

Фото: Kazpravda.kz

Сенат на пленарном заседании согласился с назначением на должность председателя Национального банка РК Тимура Сулейменова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как напомнил спикер верхней палаты парламента Маулен Ашимбаев, Сенат дает согласие на назначение главой Нацбанка кандидатуры, представленной главой государства.

Оглашая представление президента, руководитель администрации президента РК Олжас Бектенов сообщил, что в соответствии со статьей 44 Конституции РК президент вносит на рассмотрение сената кандидатуру Тимура Сулейменова.

«В свое время он возглавлял министерство национальной экономики и был членом ЕЭК, а также был в том числе заместителем председателя Нацбанка, поэтому функции и деятельность финрегулятора он хорошо знает. Его личные качества и квалификация дают возможность для совершенствования деятельности Нацбанка. Поэтому на должность председателя Нацбанка просим поддержать кандидатуру Сулейменова», - сказал руководитель АП РК.

В свою очередь сенатор Султанбек Макежанов, оглашая позицию Сената, отметил, что Тимур Сулейменов является компетентным специалистом.

«Кандидатура была обсуждена на расширенном заседании комитета. Комитет по финансам и бюджету рекомендует сенату дать согласие на назначение Тимура Сулейменова на должность председателя Нацбанка», - сказал он.

Кандидатура Тимура Сулейменова была поддержана сенаторами единогласно.

Сегодня указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич был освобожден от должности председателя Национального банка РК.

#Сенат #председатель #кандидат #Нацбанк #Сулейменов

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