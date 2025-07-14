Сенатор Амангельды Нугманов обсудил развитие региона и посетил ключевые объекты в Актюбинской области

Сенат
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Сенатор Амангельды Нугманов совместно с акимом Актюбинской области Асхатом Шахаровым обсудил реализацию поручений Президента, вопросы социально-экономического развития территорий, улучшения качества жизни населения, а также перспективы инвестиций в ключевые отрасли - инфраструктуру, предпринимательство, сельское хозяйство и туризм, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

Совместно с представителями местных властей сенатор также посетил Военный институт Сил воздушной обороны имени Талгата Бигельдинова, где ознакомился с учебным процессом, патриотическим и военно-образовательным воспитанием курсантов. Были представлены данные о приеме студентов, направлениях подготовки и планах по укреплению учебной базы. Парламентарий особо подчеркнул необходимость поддержки института, отметив, что предложения по развитию военного образования будут проработаны на уровне Парламента и профильных органов.

«Военный институт имени Талгата Бигельдинова готовит высококвалифицированных офицеров для Вооруженных сил РК. Учебное заведение не только обеспечивает качественную военную и академическую подготовку, но и активно занимается формированием у курсантов патриотического духа, гражданской ответственности и преданности Родине. Институт стал одним из ведущих центров военного образования в стране, внося достойный вклад в укрепление обороноспособности Республики Казахстан», - сказал Амангельды Нугманов.

В селе Сарыжар Мартукского района парламентарий ознакомился с ходом строительства новой школы в рамках проекта «Комфортная школа». Он подчеркнул важность своевременного завершения строительства, соответствия объекта современным требованиям безопасности и образовательной среды. В селе Мартук сенатор посетил возведение школы детского творчества и искусства, подчеркнув её значимость для развития у детей способностей в области музыки, декоративного прикладного и сценического искусств.

Амангельды Нугманов подчеркнул, что поддержка регионов, доступность качественного образования и развитие государственной инфраструктуры - приоритетные задачи государственной политики.

#Сенат #депутат #регион

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