Сенатор Айткенов призвал к срочной модернизации канала имени Каныша Сатпаева

Сенат
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Венера Баталова
корреспондент

Депутат подчеркнул необходимость срочной модернизации канала для предотвращения серьезных последствий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В своем депутатском запросе сенатор Ернур Айткенов отметил, что канал имени Каныша Сатпаева, обеспечивающий водоснабжение Центрального Казахстана, находится в критическом состоянии из-за высокого уровня изношенности. По его словам, это является одной из основных проблем, угрожающих стабильности водоснабжения в регионе, и создает серьезные риски для экономики и социальной безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

«Основная проблема заключается в том, что износ насосных агрегатов канала достиг критической отметки — 90%. Это привело к снижению эффективности работы оборудования, повышению энергозатрат и росту рисков аварийных ситуаций. Без своевременной реконструкции мы рискуем столкнуться с перебоями в водоснабжении, что повлияет на работу крупных промышленных предприятий, сельскохозяйственных объектов и повседневную жизнь людей», — сказал Ернур Айткенов.

Депутат также отметил, что из-за устаревшего оборудования расходы на ремонт и поддержание функционирования канала значительно увеличились. По его мнению, если не предпринять своевременных мер, возможны сокращение объемов производства, рост социальной напряженности и серьезные экологические риски.

«Проект модернизации канала, который включает в себя реконструкцию 19 насосных агрегатов до 2028 года, является критически важным. Однако на текущий момент выделено лишь 1,5 млрд тенге из необходимых 10,8 млрд для реконструкции только пяти агрегатов в 2025 году. Этого явно недостаточно для выполнения всех работ», — заявил сенатор.

Только комплексная модернизация канала и гарантированное финансирование этих работ позволят обеспечить надежное водоснабжение региона, снизить риски аварий и сохранить экологическую и экономическую устойчивость Казахстана, заключил Айткенов.

 

 

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