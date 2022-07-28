Сенатор Ляззат Сулеймен обсудила проблемы жителей области Жетысу

Депутат Сената Ляззат Сулеймен в ходе рабочей поездки в область Жетысу встретилась с местным населением и представителями акиматов Саркандского и Алакольского районов.

На встрече с представителями Саркандского района сенатор обсудила вопросы предоставления во временное пользование гражданам земель сельскохозяйственного назначения, выделения жилья и средств для капитального ремонта зданий организаций технического и профессионального образования.

Также на встрече с жителями районов были подняты вопросы передачи пустующего здания АО «Казпочта» в районную коммунальную собственность для открытия молодежной спортивной секции, выделения пастбищных и орошаемых земель, сбора и переработки мусора, оказания медицинской помощи и социальной поддержки.

Кроме того, сенатор ознакомилась с реализацией программ «с дипломом в село» и «Ауыл – ел бесігі» в Алакольском районе и процессом строительства Дома культуры, а так же с деятельностью крестьянских хозяйств отдаленных сел области.

В свою очередь, Ляззат Сулеймен отметила, что поднятые в ходе встреч вопросы, будут находиться на контроле.