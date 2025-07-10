Фото: пресс-служба Сената РК

В селе Украинка парламентарий ознакомилась с деятельностью молочно-товарной фермы. Руководство предприятия представило данные о производственном процессе, переработке молока, численности поголовья и перспективах роста. В ходе беседы были озвучены и проблемные вопросы, сдерживающие развитие отрасли, в их числе доступ к финансированию и дефицит квалифицированных кадров.Следующим объектом стала стройплощадка тепличного комплекса ТОО «Агрокомплекс Донское» в селе Донское. Сенатор ознакомилась с этапами строительства, технологическими решениями и планируемыми объёмами производства.

В селе Саратовка Ольга Булавкина посетила Восточно-Казахстанский многопрофильный колледж, где готовят специалистов технического профиля. В ходе визита обсуждались вопросы модернизации материально-технической базы, внедрения практикоориентированных программ и повышения привлекательности рабочих профессий среди молодёжи. Особое внимание уделялось теме дуального обучения и интеграции колледжей в развитие экономики региона.

В завершение поездки сенатор провела встречу с жителями района, в ходе которой были затронуты темы социальной поддержки сельского населения, доступности инфраструктуры, качества образования, здравоохранения и перспектив развития сельских территорий.