Сенатор Ольга Булавкина: Развитие села начинается с создания условий для людей

Сенат
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Депутат Сената Ольга Булавкина посетила ключевые объекты агропромышленного комплекса, системы образования и социальной инфраструктуры Уланского района Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Сената РК

В селе Украинка парламентарий ознакомилась с деятельностью молочно-товарной фермы. Руководство предприятия представило данные о производственном процессе, переработке молока, численности поголовья и перспективах роста. В ходе беседы были озвучены и проблемные вопросы, сдерживающие развитие отрасли, в их числе доступ к финансированию и дефицит квалифицированных кадров.Следующим объектом стала стройплощадка тепличного комплекса ТОО «Агрокомплекс Донское» в селе Донское. Сенатор ознакомилась с этапами строительства, технологическими решениями и планируемыми объёмами производства.

В селе Саратовка Ольга Булавкина посетила Восточно-Казахстанский многопрофильный колледж, где готовят специалистов технического профиля. В ходе визита обсуждались вопросы модернизации материально-технической базы, внедрения практикоориентированных программ и повышения привлекательности рабочих профессий среди молодёжи. Особое внимание уделялось теме дуального обучения и интеграции колледжей в развитие экономики региона.

В завершение поездки сенатор провела встречу с жителями района, в ходе которой были затронуты темы социальной поддержки сельского населения, доступности инфраструктуры, качества образования, здравоохранения и перспектив развития сельских территорий.

«Все обращения, прозвучавшие на встрече, будут взяты в работу и направлены в соответствующие ведомства. Системное развитие села начинается с вовлечённости самих людей и их инициатив», - подчеркнула Ольга Булавкина.

#Сенат #депутат #регион

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