Сенатор Ольга Булавкина: Важно, чтобы государственная поддержка доходила до людей

Сенат
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Венера Баталова
корреспондент

Депутат Сената встретилась с представителями местных исполнительных органов и жителями Алтайского и Катон-Карагайского районов ВКО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената РК

Фото: Сенат РК

Главными темами встречи стали вопросы качества возводимых в регионе объектов, а также финансирование в рамках государственных программ.

В селе Үлкен Нарын депутат посетила недостроенный физкультурно-оздоровительный комплекс. Работы здесь начались еще в 2021 году, но в настоящее время полностью остановлены - выполнено лишь 35% от общего объема. Там же сенатор ознакомилась с ходом возведения новой музыкальной школы. Ольга Булавкина подчеркнула необходимость своевременного завершения строительства и оснащения школы современным оборудованием.

Депутат также посетила молочную ферму в селе Полянское, благодаря работе которой создано несколько десятков рабочих мест. Еще одним пунктом поездки стала строительная площадка новой туристической базы «Алтай Хамир». Проект реализуется по программе «Ауыл Аманаты» и в перспективе должен стать популярным местом семейного отдыха. Кроме того, в Катон-Карагайском районе сенатор ознакомилась с реконструкцией водопроводных сетей.

«Важно, чтобы каждая государственная программа реализовывалась не на бумаге, а в реальной жизни - чтобы стройки завершались в срок, школы открывали двери для детей, а бизнес на селе получал возможности для роста. Такие проекты - это основа будущего наших регионов. Важно, чтобы государственная поддержка действительно доходила до людей», - подчеркнула Ольга Булавкина.

#ВКО #поддержка #сенатор

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