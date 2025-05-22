Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Тревожную тенденцию в своем депутатском запросе озвучил сенатор Геннадий Шиповских, подчеркнув необходимость принятия срочных мер со стороны государства.

«В последнее время в стране участились кражи, конфликты, факты непристойных действий и публичные драки. Подобные проявления хулиганства вызывают тревогу в обществе и подрывают доверие людей к справедливости и порядку», – отметил сенатор.

По словам депутата, в 2022 году по статье о мелком хулиганстве было зарегистрировано 15 282 дела, в 2023 - 17 429 случаев, а в 2024 выявлено уже почти 22 тысячи дел. То есть число таких правонарушений стабильно растет с каждым годом.

Он подчеркнул, что отсутствие системной профилактики, нехватка видеонаблюдения и слабая работа с молодежью ведут к потере общественного контроля.