Ввести независимую оценку качества образования в ВУЗах предложил депутат

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сенатор Амангельды Толамисов в своем депутатском запросе озвучил проблемы, связанные с предоставлением студенческих грантов для обучающихся в зависимости от «лиг» вузов.

По словам сенатора, недавно правительством было озвучено предложение ввести независимую оценку качества образования в ВУЗах с последующей классификацией учебных заведений на «высшие», «средние» и «целевые» лиги. В зависимости от этой оценки планируется внедрить дифференциацию грантов для студентов. Однако, по мнению сенатора Амангельды Толамисова, такие изменения могут привести к негативным последствиям для системы образования.

«Это нововведение ставит под сомнение справедливость распределения образовательных грантов. В условиях одинаковых лицензионных требований для всех ВУЗов, создание различий в стоимости грантов по «лигам» может нарушить принципы равенства и увеличить риски социальной несправедливости», – отметил депутат.

Толамисов также подчеркнул, что эта реформа может вызвать социальную напряженность и неравенство среди студентов, а также повлиять на трудоустройство выпускников, если оно будет зависеть от того, в какой «лиге» находится их университет.

Сенатор призвал к более осторожному подходу и всестороннему обсуждению этой реформы, чтобы избежать нежелательных последствий для студентов и образовательной системы в целом. В связи с этим, депутат предложил провести дополнительные обсуждения и всестороннее изучение международного опыта, чтобы избежать негативных последствий для студентов и системы высшего образования в целом.

«Правительство Республики Казахстан уже предприняло значительные шаги по совершенствованию системы науки и высшего образования, но для полной реализации этой реформы потребуется время. Поэтому не следует торопиться с внедрением дифференциации ВУЗов на «лиги», а необходимо провести всестороннюю дискуссию в сфере высшего образования для принятия обоснованных решений», – резюмировал сенатор Толамисов.

Напомним, до конца года МНВО намерено принять единые требования к их работе в части трансфера образовательных программ, технологий обучения и оценки уровня знаний, компетенций и навыков, обучающихся в них студентов.