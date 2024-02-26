Сенатор принял участие в наблюдениях за выборами в Палату представителей Национального собрания Беларуси

Депутат Сената РК Нурлан Бекенов в составе миссии наблюдателей от МПА СНГ принял участие в мониторинге подготовки и проведения выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь VIII созыва и местные Советы депутатов

Фото: пресс-служба Сената РК

В ходе мониторинга были проведены встречи с руководством Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь, Минской городской избирательной комиссии, Минской областной избирательной комиссии, руководством Республиканской партии труда и справедливости, Коммунистической партии Беларуси и другими.

Группа международных наблюдателей от МПА СНГ осуществляет свою деятельность в составе Миссии наблюдателей от стран Содружества независимых государств.