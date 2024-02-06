Сенатор Рахметова: В стране назрела необходимость усиления правительства

Фото: пресс-служба Сената

По словам сенатора, происходящие изменения требуют гибкости и адаптивности на руководящих должностях.

– Потому и стала необходима смена кадров. Думаю, это стратегический шаг, направленный на обновление и усиление правительства, которое должно работать в соответствии с современными вызовами, – отметила она, добавив, что полностью поддерживает кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра.

На ее взгляд, Олжас Бектенов производит впечатление мудрого, принципиального, стратегически настроенного профессионала.

– Уверена, управленческий опыт, глубокие знания юриспруденции, компетенции и преданность делу Олжаса Бектенова обеспечат реализацию стратегических задач и внесение вклада в общенациональное благополучие. Будем ждать, что новый руководитель правительства привнесет с собой инновационные подходы к решению задач. Это особенно важно в условиях сегодняшних экономических и социальных реалиях, где традиционные методы могут оказаться неэффективными, – резюмировала сенатор.

Ранее глава Сената Маулен Ашимбаев поздравил Олжаса Бектенова с назначением на пост премьер-министра.