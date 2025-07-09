Сенатор побывал на участке государственной границы с Кыргызстаном в селе Каркыра, где осмотрели пункт пропуска. Вместе с представителями госорганов они обсудили предложения по модернизации объекта, повышению его пропускной способности и улучшению условий для местных жителей и туристов. Жанболат Жоргенбаев отдельно отметил значение дорожной инфраструктуры для жизни людей и экономического развития региона.

«Приграничные районы требуют системного подхода в развитии. Хорошие дороги, надежное водоснабжение и современные пункты пропуска - это не просто комфорт, а вопрос безопасности и будущего развития. Такие задачи нужно решать на государственном уровне», - подчеркнул Жанболат Жоргенбаев.

Также парламентарий ознакомился с состоянием дорог на участках «Кокпек-Кеген-Тюп» и «Жалагаш-Кольсай-Саты». Эти направления важны для доступа к горным селам и развития туризма. Также сенатор ознакомился с ирригационными и дренажными объектами, которые помогут эффективнее использовать водные ресурсы и поддерживать сельское хозяйство.