Сенатор Жанболат Жоргенбаев отметил важность системного подхода к развитию приграничных территорий

Сенат
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Депутат Сената Жанболат Жоргенбаев посетил Кегенский район Алматинской области. В центре внимания стали вопросы развития приграничных территорий, состояния дорог, водоснабжения и инфраструктуры на местах, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: пресс-служба Сената РК

Сенатор побывал на участке государственной границы с Кыргызстаном в селе Каркыра, где осмотрели пункт пропуска. Вместе с представителями госорганов они обсудили предложения по модернизации объекта, повышению его пропускной способности и улучшению условий для местных жителей и туристов. Жанболат Жоргенбаев отдельно отметил значение дорожной инфраструктуры для жизни людей и экономического развития региона.

«Приграничные районы требуют системного подхода в развитии. Хорошие дороги, надежное водоснабжение и современные пункты пропуска - это не просто комфорт, а вопрос безопасности и будущего развития. Такие задачи нужно решать на государственном уровне», - подчеркнул Жанболат Жоргенбаев.

Также парламентарий ознакомился с состоянием дорог на участках «Кокпек-Кеген-Тюп» и «Жалагаш-Кольсай-Саты». Эти направления важны для доступа к горным селам и развития туризма. Также сенатор ознакомился с ирригационными и дренажными объектами, которые помогут эффективнее использовать водные ресурсы и поддерживать сельское хозяйство.

#Сенат #депутат #регион

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