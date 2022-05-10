Сенаторы обсудили проведение референдума со студентами и преподавателями университета им. Коркыт Ата

Депутаты Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов и Нариман Торегалиев посетили университет имени Коркыт Ата в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенаторы обсудили с руководством вуза актуальные вопросы в сфере отечественного образования.

Ректор образовательного учреждения Бейбиткуль Каримова рассказала парламентариям о достижениях университета, в том числе в сфере инноваций, академической и воспитательной работы, а также социальных проектов.

Основной темой для обсуждения во время встречи депутатов со студентами университета стали реформы Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а также важность проведения предстоящего референдума.