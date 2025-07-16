В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы мобилизационной готовности, взаимодействия с местными исполнительными органами, участие в обеспечении правопорядка, а также реагирование в условиях чрезвычайных ситуаций. Командование бригады проинформировало сенаторов о ходе учебных сборов, комплектовании личного состава и текущем выполнении поставленных задач.

Выступая перед участниками встречи, сенатор Галиаскар Сарыбаев подчеркнул важность территориальной обороны как неотъемлемой части системы национальной безопасности.

«Территориальная оборона - это не только военная задача, но и проявление готовности граждан защищать свою страну в любое время. Государство, в свою очередь, должно обеспечить военнообязанных всем необходимым - от экипировки до достойной социальной поддержки», - отметил Галиаскар Сарыбаев.

Сенатор Амангельды Толамисов акцентировал внимание на законодательных изменениях, направленных на усиление оборонного потенциала страны.

«В июне был принят новый Закон «О территориальной обороне», который стал значимым шагом в развитии системы национальной безопасности. Этот документ усиливает правовую основу для подготовки и участия граждан в защите страны», - сказал Амангельды Толамисов.

По итогам встречи сенаторы дали ряд рекомендаций, касающихся улучшения условий службы, повышения мотивации военнообязанных, а также укрепления взаимодействия между воинскими подразделениями, местными органами власти и населением.