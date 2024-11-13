Сенаторы оценили потенциал края Статьи 13 ноября 2024 г. 9:05 3 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В Северо-Казахстанской области находится делегация Сената Парламента Фото акимата СКО Возглавляет делегацию председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Суиндик Алдашев. В ходе поездки сенаторы намерены оценить промышленный и инвестиционный потенциал региона. Гости посетили инновационный тепличный комплекс и фабрику по производству бумажной продукции. На Петропавловской ТЭЦ-2 депутаты Сената Парламента познакомились с существующими проблемами энергетической отрасли, узнали о путях решения. Энергетики рассказали о том, как станция проходит отопительный сезон. – Петропавловская ТЭЦ-2 обеспечена достаточным объемом топлива для прохождения осенне-зимнего периода. На станции имеется 140 372 тонны угля, 836 тонн мазута. В период низких температур ТЭЦ-2 должна быть обеспечена неснижаемым запасом угля не менее чем на 20 суток, то есть не менее 136 000 тонн, – пояснил первый заместитель генерального директора по производству АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Петр Богданов. Особое внимание на встрече было уделено проблеме дефицита специалистов. Основная причина кадрового вопроса – это неконкурентная заработная плата, и это при том, что спрос на энергию растет, но единственный источник финансирования на сегодняшний день – это тарифы. На заводе им. С. М. Кирова депутаты прошли по производственным цехам, увидели работу оборудования, процесс сборки продукции. Работники предприятия рассказали о внедрении инноваций, обменялись с гостями мнениями о перспективах развития завода и поддержке промышленности в регионе. Сенаторы ознакомились с результатами дорожных работ, обсудили проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства. В регионе реализуются 46 инвестиционных проектов на общую сумму 755 млрд тенге, которые создадут свыше 7 000 рабочих мест. В рамках проектов будет налажено производство подъемно-транспортного оборудования, сельскохозяйственной техники, хлебобулочных изделий, керамического кирпича и других товаров. #Сенат #делегация #СКО