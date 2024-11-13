Сенаторы оценили потенциал края

Возглавляет делегацию председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Суиндик Алдашев. В ходе поездки сенаторы намерены оценить промышленный и инвестиционный потенциал региона.

Гости посетили инновационный теп­личный комплекс и фабрику по производству бумажной продукции.

На Петропавловской ТЭЦ-2 депутаты Сената Парламента познакомились с существующими проблемами энергетической отрасли, узнали о путях решения. Энергетики рассказали о том, как станция проходит отопительный сезон.

– Петропавловская ТЭЦ-2 обеспечена достаточным объемом топлива для прохождения осенне-зимнего периода. На станции имеется 140 372 тонны угля, 836 тонн мазута. В период низких температур ТЭЦ-2 должна быть обеспечена неснижаемым запасом угля не менее чем на 20 суток, то есть не менее 136 000 тонн, – пояснил первый замес­титель генерального директора по производству АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»­ Петр Богданов.

Особое внимание на встрече было уделено проблеме дефицита специалистов. Основная причина кадрового вопроса – это неконкурентная заработная плата, и это при том, что спрос на энергию растет, но единственный источник финансирования на сегодняшний день – это тарифы.

На заводе им. С. М. Кирова депутаты прошли по производственным цехам, увидели работу оборудования, процесс сборки продукции. Работники предприятия рассказали о внедрении инноваций, обменялись с гостями мнениями о перспективах развития завода и поддержке промышленности в регионе.

Сенаторы ознакомились с результатами дорожных работ, обсудили проб­лемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства.

В регионе реализуются 46 инвес­тиционных проектов на общую сумму 755 млрд тенге, которые соз­дадут свыше 7 000 рабочих мест. В рамках проектов будет налажено производство подъемно-транспорт­ного оборудования, сельскохозяйст­венной техники, хлебобулочных изделий, керамического кирпича и других товаров.