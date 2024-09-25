Сенаторы ответили на вопросы граждан по поводу строительства АЭС

Депутаты Сената РК Нурлан Бекназаров, Нурторе Жусип и Айгуль Капбарова посетили специальную экономическую зону «Оңтүстік», где встретились с коллективами регионального телеканала «ONTUSTIK», городской больницы №11 и ТОО «Бал Текстиль»

Фото: пресс-служба Сената РК

Участники встреч обсудили перспективы развития атомной энергетики, ее потенциал и весомый вклад в энергетическое будущее и безопасность Казахстана.

Сенаторы рассказали о преимуществах атомной энергетики для Казахстана, обладающего богатыми запасами урана, необходимыми для развития собственной ядерной программы. Это поможет снизить зависимость от ископаемого топлива и диверсифицировать энергетический баланс. Парламентарии также отметили, что атомная энергетика способна обеспечить стабильный и надежный источник электроэнергии, что особенно важно для удовлетворения растущего спроса на энергию в промышленности и в условиях экономического роста.

Нурлан Бекназаров подчеркнул, что для устойчивого экономического развития и перехода от сырьевой экономики к высокотехнологичной индустрии необходима надежная базовая энергетика.

«Ключевой особенностью современных реакторов является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности, обеспечивающих высокую устойчивость станции к внешним и внутренним нештатным ситуациям. Кроме того, действующее законодательство в сфере обращения с радиоактивными отходами четко регламентирует требования по их безопасному хранению, как на АЭС, так и в других сферах, включая медицину, промышленность и научные исследования», - сказал Нурлан Бекназаров.

В свою очередь, Нурторе Жусип отметил, что предстоящий общенациональный референдум, станет ключевым моментом для принятия судьбоносного решения не только для государства, но и всего народа Казахстана.

«Результаты предстоящего референдума станут ключевыми для дальнейшего развития нашей страны. Строительство АЭС — это не просто способ обеспечить стабильный источник электроэнергии, но и мощный катализатор для развития смежных отраслей: современных технологий, строительства, науки и образования. Важно понимать, что это также позволит стране улучшить ситуацию с энергодефицитом и снизить энергетическую зависимость. Одним из важнейших шагов на этом пути должно стать строительство атомной электростанции», - отметил Нурторе Жусип.