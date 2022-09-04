Сенаторы перечислят однодневную зарплату пострадавшим от пожаров в Костанайской области

Избранные от Костанайской области сенаторы оказывают помощь в работе оперативного штаба по тушению природных пожаров. Кроме того, депутаты Сената намерены перечислить пострадавшим однодневную заработную плату, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на спикера палаты Маулена Ашимбаева.

"Жители Костанайской области столкнулись с большой бедой. Пожары охватили территорию региона, значительно пострадали населённые пункты, лесной фонд и сельхозугодия. К сожалению, один человек погиб при пожаре. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего.

По поручению Главы государства создан специальный Оперативный штаб по ликвидации стихийного бедствия. Правительству поручено выделить необходимые средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также незамедлительно начать работы по строительству новых домов для потерявших жилье граждан.

Сенаторы, избранные от Костанайской области, оказывают помощь в работе оперативного штаба. Кроме того, депутаты Сената перечислят пострадавшим однодневную заработную плату.

В это сложное для жителей области время необходимо проявить единство нашего общества. Желаем всем пострадавшим выздоровления и надеемся на скорейшую нормализацию ситуации", - написал на своей странице в Instagram председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев.

Ранее стало известно, что в регионе объявили ЧС местного масштаба.

Напомним, лесные пожары в Костанайской области начались 2 сентября. На этот час известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Расследованием пожаров занялись специальные прокуроры.