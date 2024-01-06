Сенаторы посетили Туркестанскую область

Депутаты Сената Али Бектаев, Дархан Кыдыралы, Мурат Кадырбек и Алишер Сатвалдиев ознакомились с тепличным хозяйством, расположенным в Сарыагашском районе, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

Парламентарии также провели встречу с жителями региона в формате обмена мнениями.

"Сегодня безопасность пищевых продуктов становится актуальной проблемой во всем мире. Мировой рынок требует поставок сельскохозяйственной продукции не только в сезон, но и в течение всего года. Для увеличения количества таких теплиц необходимо привлечь широкий круг предпринимателей и оказать им всестороннюю помощь", - отметил сенатор Бектаев.

В ходе встречи депутат Кыдыралы остановился на важнейших тезисах интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева газете Egemen Qazaqstan.

Сенатор Мурат Кадырбек, в свою очередь, рассказал о законах, одобренных Сенатом, а также об итогах работы палаты за прошлый год.

Кроме того, сенаторы встретились с жителями Келесского района. В ходе встречи были подняты вопросы строительства Дома культуры в поселке Биртилек, нового образовательного учреждения в поселке Ушкин и медицинских центров в нескольких аулах.

По итогам встреч депутаты Сената подчеркнули, что будут содействовать решению поднятых вопросов.