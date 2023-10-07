Сенаторы продолжают изучать деятельность фондового рынка

Депутаты комитета верхней палаты парламента по финансам и бюджету посетили АО «Казахстанская фондовая биржа» в городе Алматы, передает Kazpravda.kz .

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В рамках реализации послания главы государства парламентарии изучают вопросы, связанные с деятельностью фондового рынка страны. Президент отметил, что в целях повышения емкости и привлекательности внутреннего рынка необходимо проработать вопрос объединения потенциала KASE и МФЦА под единым управлением.

«Разные есть экспертные и технические мнения. Этот вопрос мы сегодня обсуждаем на базе KASE совместно с представителями Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, Национального банка и профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Сейчас мы на стадии изучения международного опыта. Биржи – это сложный организм, который требует длительного изучения всех его процессов», - сказал сенатор Бекбол Орынбасаров.

В ходе мероприятия также выступили заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева, председатель правления KASE Алина Алдамберген, заместитель председателя правления «Фридом Финанс» Тусуп Нукенов и другие.

Подводя итоги встречи, парламентарии подчеркнули готовность взаимодействовать с руководством фондовых бирж, в том числе поспособствовать на законодательном уровне дальнейшему совершенствованию данной сферы.