Повысить доверие международных партнеров и их уверенность в стабильности и привлекательности Казахстана для дальнейших инвестиций, а также укрепить стратегические отношения между Казахстаном и США призван Закон «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством США о предоставлении Правительству США земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в городе Алматы». Нормами документа регламентируются порядок и условия предоставления в аренду на 49 лет земельного участка, на котором планируется разместить в том числе представительство Министерства торговли США, Агентство по борьбе с наркотиками, Коммерческую службу США.

Депутатами также были рас­смот­рены и одобрены еще два закона – «О ратификации Протокола о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюрко­язычных государств» и «О ратификации Соглашения между Правительст­вом РК и Правительством ОАЭ о реализации проекта ветровой электростанции». В рамках последнего планируется построить в Жамбылской облас­ти ветровую электро­станцию мощностью 1 ГВт и системы накопления энергии мощностью 300 МВт с емкостью 600 МВтч.

– Одобренные сегодня законы направлены на укрепление международного сотрудничества Казахстана. Надеемся, что они будут способствовать дальнейшему развитию эффективного партнерства и расширению взаимосвязи с зарубежными странами и международными организациями, – отметил Мау­лен Ашимбаев.

В ходе заседания председатель палаты поздравил коллег с 80-летием Великой Победы и подчеркнул, что это особая дата в истории страны. Казахстанцы внесли весомый вклад в борьбу с врагом, героически воевали на всех фронтах и работали в тылу.

– В этом году исполняется 80 лет Великой Победе. По поручению Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича ­Токаева по всей республике проводятся масштабные мероприятия. Казахстан внес значительный вклад в победу в этой жестокой войне. На фронт от Казахстана отправились около 1,2 миллиона человек, более половины из них не вернулись. На передовой казахстанцы демонстрировали пример героизма и самоотверженности. Свыше 500 казахстанцев были удостоены высочайшего звания Героя Советского Союза. Важно всегда помнить и чтить заслуги наших ветеранов, – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

Озвучили сенаторы и свои депутатские запросы. Так, Ольга Булавкина призвала Правительство провести анализ эффективности бюджетных вложений в подготовку ветеринаров и выяснить, насколько учебные программы соответствуют потребностям отрасли. Еще одно предложение сенатора – ввести целевые гранты на переподготовку специалистов, создать мобильные ветклиники и повысить стипендии для выпускников, решивших остаться работать на селе.

Амангельды Толамисов выразил обеспокоенность в связи с демографической ситуацией в Казахстане, включая старение населения, региональные диспропорции, усиление миграционного оттока и рост урбанизации. Для решения проблем, по мнению сенатора, необходимо усилить научно-аналитический потенциал в области демографии.

Бекбол Орынбасаров выступил с предложением пересмот­реть нормы, касающиеся срока дейст­вия проектно-сметной документации, используемой для строительства объектов за счет бюджетных средств. Чтобы избежать повторных корректировок и дополнительных трат бюджетных средств, было предложено продлить срок действия утверж­денной ПСД или сметной части проекта до двух лет, сообщила пресс-служба палаты.