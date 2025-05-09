Сенаторы ратифицировали ряд международных соглашений
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Аяжан Газиз
Вчера под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, в ходе которого сенаторы рассмотрели ряд законов и озвучили свои депутатские запросы. Так, Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года» был разработан в целях реализации поручения Главы государства о трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в полноценную международную организацию.