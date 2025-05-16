Сенаторы вернули в Мажилис законы по вопросам аквакультуры

Парламент
4
Аяжан Газиз

Под председательством Спикера Сената Парламента Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, в ходе которого сенаторы рассмот­рели законы «Об аквакультуре» и сопутствующий ему «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов» в двух чтениях. По мнению авторов, документы нацелены на устойчивое развитие аквакультуры путем создания новых и расширения действующих производств. Речь идет также об увеличении объемов конкурентоспособных объектов аквакультуры.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одна из норм закона касается оказания помощи фермерам-рыбоводам. Государственные субсидии будут предоставляться для повышения продуктивности и качества продукции, развития племенного рыбоводства, возмещения части расходов при инвестиционных вложениях, оплаты услуг по подаче воды, а также на субсидирование ставок вознаграж­дения при кредитовании. Эти нормы должны помочь бизнесменам, занимающимся рыбоводством, решать актуальные вопросы, с которыми они сталкиваются в своей деятельности.

– Рассмотренные законы регулируют правоотношения в сфере аквакультуры. В рамках закона определены субъекты и виды их деятельности, утверждены права и обязанности. Кроме того, уточнены компетенции заинтересованных государственных органов, ответственных за отрасль, а также предусмотрены меры государственного стимулирования субъектов аквакультуры и создания благоприятных условий для инвесторов. В ходе рассмотрения законов сенаторы озвучили ряд предложений, которые, надеемся, придадут новый импульс устойчивому развитию аквакультуры в нашей стране, – отметил спикер Сената в своем выступлении.

По итогам обсуждения концептуально сенаторы законы поддержали, но предложили внести в них ряд поправок. В частности, они касаются установления запретов на закреп­ленных рыбохозяйственных водоемах и участках только законами Респуб­лики Казахстан, а также уточняются основания, при которых субъекты аквакультуры вносятся в реестр недобросовестных субъектов. Депутатами также предложено привести в соответствие с Налоговым кодексом норму, связанную с платой за пользование природными ресурсами. В этой связи было принято решение вернуть законы в Мажилис на доработку с учетом поправок сенаторов, сообщает пресс-служба Сената.

#Сенат #законодательство

Популярное

Все
Четыре «золота» и курс на омоложение
«Кайрат» – чемпион!
Tengri Ultra: десять лет на тропах Великой степи
Как совместить охоту и цивилизованное природопользование
Танцы для тех, кто молод душой
Кто сыграет в полуфиналах Кубка Казахстана?
Лето – это маленькая жизнь
Ужас, какие милые
Герои на все времена
Готовим к профессиям будущего
Защитник Разума и Красоты
Воспитывать четвероногого надо с умом
«Летает» лучше взрослых
Празднуют победу шабандозы Астаны
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Как любовь к музыке в ансамбль привела
Закалили фронтовые дороги
В селе Кобетей закрутилась доильная карусель
Петропавловск решает проблему дефицита детсадов
В ответе за репродуктивное здоровье
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
В Байсеите родились герои Бреста
Подвиг на все времена
От брони до боеприпасов
Вася-казах
Токаев выразил соболезнования семье писателя Темирхана Медетбека
9 Мая: Президент Казахстана прибыл на Красную площадь
Маншук, Алия и Хиуаз увековечены в бронзе
«Мы с прошлым кровно связаны судьбой...»
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Великой Победы
В 1940-е Гурьевская область была на военном положении
В Восточном Казахстане продолжают поисковую работу
Музей Бауыржана Момышулы открылся в Таразе
40-градусная жара придет в Казахстан
Книгу о ветеране выпустили с помощью ИИ
В Акмолинской области открыли обновленный мемориал славы
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Продвижение казахского языка и культуры обсудил Президент с главой «Яндекс Global»
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Как убивали Шерзата Болата
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Автомобилисты жалуются на километровые пробки в Алматинской области
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Указ Главы государства об освобождении от должности

Читайте также

Спикер Парламента Армении посетил Мажилис
Фактор национальной безопасности
ИИ: между белым и черным
Важные проекты и новые подходы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]