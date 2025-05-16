Сенаторы вернули в Мажилис законы по вопросам аквакультуры
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Аяжан Газиз
Под председательством Спикера Сената Парламента Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, в ходе которого сенаторы рассмотрели законы «Об аквакультуре» и сопутствующий ему «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аквакультуры, агропромышленного комплекса, электроэнергетики и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов» в двух чтениях. По мнению авторов, документы нацелены на устойчивое развитие аквакультуры путем создания новых и расширения действующих производств. Речь идет также об увеличении объемов конкурентоспособных объектов аквакультуры.