Одна из норм закона касается оказания помощи фермерам-рыбоводам. Государственные субсидии будут предоставляться для повышения продуктивности и качества продукции, развития племенного рыбоводства, возмещения части расходов при инвестиционных вложениях, оплаты услуг по подаче воды, а также на субсидирование ставок вознаграж­дения при кредитовании. Эти нормы должны помочь бизнесменам, занимающимся рыбоводством, решать актуальные вопросы, с которыми они сталкиваются в своей деятельности.

– Рассмотренные законы регулируют правоотношения в сфере аквакультуры. В рамках закона определены субъекты и виды их деятельности, утверждены права и обязанности. Кроме того, уточнены компетенции заинтересованных государственных органов, ответственных за отрасль, а также предусмотрены меры государственного стимулирования субъектов аквакультуры и создания благоприятных условий для инвесторов. В ходе рассмотрения законов сенаторы озвучили ряд предложений, которые, надеемся, придадут новый импульс устойчивому развитию аквакультуры в нашей стране, – отметил спикер Сената в своем выступлении.

По итогам обсуждения концептуально сенаторы законы поддержали, но предложили внести в них ряд поправок. В частности, они касаются установления запретов на закреп­ленных рыбохозяйственных водоемах и участках только законами Респуб­лики Казахстан, а также уточняются основания, при которых субъекты аквакультуры вносятся в реестр недобросовестных субъектов. Депутатами также предложено привести в соответствие с Налоговым кодексом норму, связанную с платой за пользование природными ресурсами. В этой связи было принято решение вернуть законы в Мажилис на доработку с учетом поправок сенаторов, сообщает пресс-служба Сената.