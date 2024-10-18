Сенаторы внесли поправки в закон об улучшении жилищных условий граждан и вернули документ в Мажилис

Под председательством спикера Сената Парламента РК ­Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, на котором депутаты рассмотрели закон о реформировании жилищной политики и озвучили свои депутатские запросы.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Поправки по вопросам реформирования жилищной политики разработаны для улучшения жилищных условий граждан. Законом вносятся изменения и дополнения в 5 кодексов и 16 законов.

Как пояснила сенатор Ляззат Рыспекова, документом предусматривается преобразование «Отбасы банка» в национальный институт развития. При этом банку будут переданы функции местных исполнительных органов по осуществлению учета, постановки и распределения жилища для нуждающихся. Также за банком закрепляются функции по формированию, ведению, мониторингу и актуализации электронной базы «Центр обеспечения жильем», содержащей сведения о нуждающихся в жилище, интегрированной с другими государственными базами данных.

Для защиты интересов представителей социально уязвимых слоев населения законом предлагается статья, согласно которой нельзя будет снимать с учета нуждающихся в жилище детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, даже после достижения ими совершеннолетия. Будут оставаться в очереди и семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью, после достижения детьми совершеннолетия или их смерти, многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степеней, многодетные семьи после достижения детьми совершеннолетия или их смерти, неполные семьи после достижения детьми совершеннолетия или их смерти, вдовы или вдовцы после достижения детьми совершеннолетия или их смерти. Также вводится норма, согласно которой не менее 70% от общего объе­ма жилищ из государственного жилищного фонда будет предоставляться гражданам, имеющим первоочередное право, включая ветеранов войны, лиц с инвалидностью I и II групп и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетным семьям, вдовам (вдовцам) и другим уязвимым категориям.

Концептуально сенаторы закон поддержали, но в ходе его рассмотрения инициировали внесение ряда изменений. Так, дополнена категория первоочередников, ожидающих жилье из госфонда. К ней, помимо обозначенных выше, предлагается также отнести приравненных к ветеранам ВОВ ветеранов боевых действий на территории других государств и их вдов. Всем вышеперечисленным гражданам предложено выделять не менее 70% от общего чис­ла выдаваемых государством квартир.

Кроме того, сенаторы внесли норму, согласно которой владельцев единственного аварийного жилья предложено не лишать квартир, пока они не получат взамен другую с правом приватизации. Также сенаторы считают, что реконструкцию, ремонт наружных стен и фасада зданий в Астане необходимо производить не за счет жильцов, а за счет местного бюджета (при наличии средств) для придания единого архитектурного стиля в городе.

– В Послании Президента Касым-­Жомарта Токаева приоритетное внимание уделяется вопросам повышения благосостояния и улучшения социального положения граждан. В связи с этим рассмотренный сегодня закон предусмат­ривает пакет поправок в этом направлении, которые позволят дополнительно обеспечить прозрачность и открытость в жилищной политике. Надеемся, что закон будет способствовать совершенствованию мер господдержки для улучшения жилищных условий граждан, – сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев, комментируя закон.

В ходе заседания сенаторы также озву­чили свои депутатские запросы. Так, Андрей Лукин раскритиковал систематические задержки авиарейсов авиакомпаний. По мнению сенатора, назрела необходимость ужесточить меры по регулированию стандартов обслуживания пассажиров, обеспечить строгий контроль за техническим состоянием самолетов и ввести систему публичных рейтингов авиакомпаний.

Ограниченность полномочий в принятии решений маслихатами в области финансов и бюджетирования служит помехой для эффективного реагирования на местные нужды и запросы населения, считает сенатор Бибигуль Жексенбай. Она призвала к унификации отчетности депутатов маслихатов перед населением с обязательной привязкой к предвыборной программе депутата.

Ускорить создание Национальной информационной системы промышленности, важной для повышения конкурентоспособности отечественных предприятий и развития промышленного сектора, призвал депутат Евгений Больгерт, а Жанболат Жоргенбаев указал на трудности, с которыми сталкиваются гослесовладельцы при транс­портировке древесины в отдаленные населенные пункты. Депутат предложил освободить владельцев лесов от платежей за выкорчевывание деревьев для содержания гарей, санитарных и выборочных рубок.

Сенатор Нурия Ниязова выразила обеспокоенность состоянием материально-технической базы службы оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии детской клинической больницы «Аксай» в Алматы. Наряду с этим сенатор отметила необходимость решения вопроса финансирования капитального ремонта и сейсмоусиления здания больницы.

Внимание коллег на необходимость решения инфраструктурных и экологических проблем, препятствующих развитию туризма и угрожающих экологии страны, акцентировал Султан Дюсембинов. Сенатор Закиржан Кузиев обратил внимание Правительства на проблемы республиканского центра племенного животноводства «Асыл түлік». По мнению сенатора, для обеспечения продовольственной безопасности необходимо принять срочные меры по поддержке центра, включая разработку бюджетной программы для сохранения и создания национального биобанка.

Призывников, проходящих медицинское освидетельствование по направлению военкоматов, следует законодательно включить в льготную категорию лиц, застрахованных за счет государства, поскольку отсутствие страховых взносов нередко мешает проведению полноценного обследования, считает Амангельды Нугманов, а Жанна Асанова призвала Правительство пересмотреть нормы брачно-семейного законодательства в части определения более справедливых и адекватных размеров алиментов, а также провести детальный анализ базовых потребностей ребенка в месяц в зависимости от возраста и иных социальных факторов.

Галиаскар Сарыбаев заявил, что су­ществующая модель системы ОСМС не в полной мере решает проблемы финансирования здравоохранения, и привел в пример практику Талдыкорганской городской многопрофильной больницы. Предложение сенатора – пересмотреть тарифы системы ОСМС и оплаты труда работников здравоохранения. И, наконец, сенатор Алтынбек Нухулы предложил использовать успешные модели благо­устройства и санитарной очистки отдельных регионов в масштабах всей страны.