Сенсация: открыт новый центр древней металлургии

Археологи обнаружили непонятные углубления разного диаметра. При более детальном рассмотрении выяснилось, что ямы представляют собой округ­лые выкладки камней, их наружная сторона была обмазана глиной, видимо, для большего сохранения тепла. Выложенный внутри камень оплавлен, что говорит о высокой температуре, имеется кладка (кирпич и обмазка) толщиной более 30 см, а на поверхности шапка из камня и известняка. По всем признакам это походит на древнюю печь.



Во время осмотра окрестностей повсеместно зафиксированы обожженные камни и мрамор. Сохранились две небольшие колеи – следы телег. Похоже, таким образом отсюда вывозился готовый продукт. Метрах в двухстах от этого мес­та найден небольшой карьер, где, по всем признакам, древние поселяне добывали руду. Еще в 20 м южнее обнаружены очаг, подъемный материал (артефакты, лежащие на поверхности) – каменный диск, скорее всего, обломок мотыжки, фрагмент оселка – точильного камня.



– По результатам первичных исследований можно заключить, что на этой территории находилось поселение эпохи бронзы. Скорее всего, это колония металлургов. Особенности данной местности – протекание рядом реки, непосредственная близость руд – объясняют, почему древние сталевары выбрали эту локацию. Наличие шлака и ­обожженных камней вокруг печей дает основание предположить, что эта территория являлась одним из центров добычи металла в бронзовом веке. В системе Евразийской металлургической провинции позднего бронзового века важнейшими производителями меди и бронзы были именно горно-металлургические цент­ры на территории Казахстана, – говорит директор Областного историко-краеведческого музея Куаныш Шакшаков.



Урочище Кошкарбай расположено недалеко от Кокшетау в одном из живописных мест Зерендинского района и является уникальным местом локализации объектов историко-культурного наследия. На сравнительно коротком участке долины реки Чаглинка (около 25 км) сосредоточено более 250 памятников археологии от каменного века до этнографической современности.

По мнению ученых, эта территория была заселена человеком уже в эпоху мезолита, около 10 тыс. лет назад. Долина представляла для древнего человека идеальное место для рыболовства, охоты и собирательства. Она закрыта от ветров, лесная растительность на сопках и вдоль них служила ресурсом для строительства жилья и пог­ребальных сооружений.

На данный момент на месте уникальной находки проведены рекогносцировочные работы. Теперь предстоит комплекс геосканирования для определения залегания почвы.



Над проектом «Археологичес­кие памятники эпохи бронзы урочище Кошкарбай Зерендинского района» в рамках реа­лизации программы «Рухани жаңғыру» областной музей работает с 2018 года.

– Музей получил государственную лицензию по осуществлению археологических и научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, благодаря чему сегодня имеется уникальная возможность самостоятельно вести археологические раскопки, в ходе которых будут открыты новые страницы истории нашего края, – подчеркнул Куаныш Шакшаков.

