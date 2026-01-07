Всегда вместе

Лошадь дышит рядом. Глубоко, тяжело, с хрипотцой. Теплый пар вырывается из ноздрей и тут же растворяется в холодном воздухе манежа. Ядреный запах горячего конского пота смешивается с пылью, переплетается со «звучанием» железа и свежего навоза. Кто-то морщится. А кто-то вдыхает полной грудью, наслаждаясь, ведь именно здесь, во всей этой атмосфере, он чувствует себя по-настоящему дома.

Один из таких людей – Ержан Магжаев, имя которого хорошо знают в конном спорте. Тренер, воспитавший десятки чемпио­нов, неоднократный победитель и призер международных и национальных соревнований по конкуру.

– Дедушка был управляющим совхоза, мы часто с ним объезжали угодья. Ездили на джайляу. Я с четырех лет на коне, ата сажал меня перед собой верхом на лошадь, – делится воспоминания­ми руководитель конно-спортивного клуба «Тулпар» Ержан Магжаев.

Позже он освоил байгу и джигитовку. И уже в подростковом возрасте начал работать в конюшне. С 2002 года стал учить подрастающее поколение конкуру. Те, кто когда-то приходили подростками к Ержану Магжаеву, теперь и сами учат детей держать спину, чувствовать ритм. Сегодня многие воспитанники – уже тренеры и сами продолжают по всей стране развивать конный спорт и принципы титулованного учителя.

Ержан Магжаев – многократный победитель международных и национальных соревнований по конкуру с 2010 года. Среди его достижений – победы на этапах Кубка мира в Кыргызстане и России, чемпионат Казахстана по конкуру и Кубок РК. Сегодня он – тренер и наставник молодых всадников, а также эксперт по развитию конного спорта в Казахстане.

– Лошадь – это не мяч. Ты не можешь поиграть и уйти. Ты должен быть рядом всегда. Она заболела – ты здесь. У нее колики – ты здесь. Это ответственность 24⁄7, – рассказывает специалист.

Конкур называют аристократическим видом спорта. Красивые линии, выверенные движения, точность. Здесь нет места грубости. Лошадь и всадник преодолевают препятствия не силой. Доверием. Один резкий рывок – и лошадь «закрывается». Одно неверное движение – и барьер остается непройденным.

– Грубости лошадь не терпит, – вступает в разговор 16-летняя Амина Садыкова, стягивая попону со своего коня. – Нужно четко знать, что ты хочешь, потому что они нас чувствуют. И когда человек нервничает, лошадь перестает доверять. А без этого здесь ничего не работает.

Амина в спорте всего пару лет, но говорит о Корнете – так зовут ее коня – как будто он человек. И принимает она его словно друга – с характером, капризами и предпочтениями. Она отказалась от удобства, от нового, близкого к дому клуба, потому что считает: Корнету важна привычная обстановка.

– Психологический комфорт коня для меня – в числе главных приоритетов. Я сделала выбор в его пользу, потому что Корнет – это лошадь с большим сердцем, – уворачиваясь от очередного дружеского «кусь» своего пятисоткилограммового питомца, поясняет она. И тут же, улыбаясь, оправдывает его: – Ну вот! Опять играется...

В конкуре нет случайных людей. И это видно по отношениям между спортсменами и животными.

– Амина хорошо чувствует лошадь, – замечает ее тренер Нурсултан Жукенов, ученик Ержана Магжаева. – У нее правильная посадка.

В конном спорте есть объективная реальность: если тренироваться один раз в неделю – прог­ресс будет медленным. Чтобы развиваться дальше, желательно обзавестись своей лошадью, объясняет Нурсултан Жукенов.

Родительское благословение

Страх и тревога были первыми спутниками семьи Амины Садыковой на пути в конкур. Огромная лошадь, риск травм, переживания бабушки – все это давило. Но профессионализм тренеров, упорство самой девушки и ее природный талант постепенно разгоняли сомнения. Появление спортивного коня – красавца Корнета – стало точкой опоры: девочка обретала уверенность, а семья – спокойствие.

Первая тренировка в КСК «Тулпар» с тренером Нурсултаном Жукеновым сложилась как пазл: страх уступил место гордости, тревога – восхищению грацией и красотой конкура.

– Когда мы нашли своего тренера, все успокоились. Я почувствовала не тревогу, а естественность происходящего – словно все встало на свои места, – вспоминает Айгуль Омирсеитова, мама Амины.

Чтобы быть в конкуре, достаточно желания, говорят тренеры, а все остальное вторично. Лошади создают особую атмосферу, вырваться из которой сложно, но если человек не готов перебороть страх на старте, он теряет возможность познать непередаваемое ощущение счастья от полета в прыжке.

– Когда доходишь до прыжков, появляется азарт. И тогда уже почти никто не уходит, – утверж­дает Нурсултан Жукенов.

Эта привязанность будет с тобой навсегда. Она сформирует характер и воспитает ответственность.

Одна команда

В конно-спортивном клубе Ержана Магжаева обучаются десятки человек разных поколений, профессий, полов, этносов. Но в последнее время интерес к конкуру возрос именно у девочек.

– Думаю, это связано с красотой, эстетикой, грацией и – одновременно – мощью красивых животных, – объясняет руководитель клуба.

Тесное взаимодействие с лошадью меняет отношение даже к самому себе. Девушки, например, как замечают взрослые, становятся разборчивы по отношению к выбору друзей и к парням, оказывающим им внимание.

– При всей симпатии к молодому человеку наши девушки никогда не потерпят недостойного отношения к себе, – с гордостью подчеркивает титулованный тренер.

Максим Папихин – еще один тренер КСК «Тулпар» и воспитанник клуба, который работает уже 15 лет, а сам пришел к Ержану Магжанову восьмилетним мальчиком. Его ученица – 23-летняя Сауле Бексултанова. Показывая на девочек лет 9–12, которые без тренеров и конюхов самостоятельно выводили своих лошадей, поили, вычесывали им шерсть и гриву, разговаривали с ними, угощали вкусняшками и сюсюкались, она с восторгом говорит:

– Я поражаюсь детям в конном спорте! Их никто не заставляет, но они при любой возможнос­ти – в конюшнях. А здесь быть непросто: нужны дисциплина, труд и характер. Если вы, как родитель, хотите воспитать сильного человека, то знайте – конный спорт развивает много благородных качеств. Это не связано с жалостью, это, скорее, про духовный и человеческий рост. Здесь нельзя делать вид, что риска нет. Падения будут – и у детей, и у взрослых. Но именно так формируется характер. В этом смысле конный спорт очень честный.

Каждому ученику тренер подбирает подходящую лошадь, объясняя, что всадник и конь должны найти общий язык. Спорт формирует у детей дисциплину, ответственность и внимательность, так как за животным нужен постоянный уход: кормление, ветеринарный контроль, вакцинация, поддержание физической формы.

Сауле Бексултанова конкуром занимается только год. Но рассказывает, что ее детство прошло с лошадьми. И прежде она считала себя неплохой наездницей. Но однажды в путешествии по Арабским Эмиратам ей предложили проехаться на одном из лучших скакунов. Тогда-то девушка поняла, что ездит она так себе и не мешало бы позаниматься.

– Сначала все было сложно. Первая тренировка прошла ужас­но: не получались посадка, галоп, даже простые упражнения. Я боялась своего коня, не знала, чего ожидать. Но в какой-то момент мы просто поняли друг друга – и с этого начался прогресс, – вспоминает она.

Все в клубе утверждают, что у каждой лошади свой характер.

– Мой, например, не любит лас­ку. И это нужно принять. Зато в работе он полностью включен, – говорит Сауле и вовремя убирает руку от широко раздвинутых ноздрей питомца.

И в следующее мгновение, будто в подтверждение ее слов, мы слышим клац лошадиного оскала в считаных миллиметрах от пальцев рассказчицы. Да, с лошадью нельзя договориться наполовину – вы либо команда, либо нет.

Потенциал имеется

В странах, где конкур сегодня считается национальной гордос­тью – Германии, Великобритании, Нидерландах, Швеции, Франции, связь с лошадью начиналась утилитарно. Но в XX веке они сумели перевести военную и сельскохозяйственную культуру в спортивное направление: государственные школы, селекция, методики, федерации. Казахстан этот этап фактически пропустил, перескочив из традиционного коневодства сразу в рыночную модель, где конный спорт был предоставлен частной инициа­тиве.

И если занятия в государственных конных школах Европы дос­тупны детям из среднего класса, а федерации работают как вертикаль – от детской секции до сборной, то в Казахстане все по-другому. Содержание одной спортивной лошади обходится в сумму, сопоставимую с годовой зарплатой среднестатистической семьи. Это резко сужает отбор и лишает спорт десятков потенциально сильных спортсменов.

Кроме того, спортсмены государств-лидеров в конкуре проводят до 80% сезона за пределами своей страны. Для казахстанских всадников такие поездки чаще всего разовые и зависят от личных ресурсов. Таланты есть, но соревновательного опыта – критически мало.

Сейчас, к сожалению, наблюдается парадокс: страна, где ребенок «на лошади почти с рождения», до сих пор не представлена в конкуре на Олимпийских играх.

По словам Ержана Магжаева, конный спорт у нас развивается медленно, несмотря на природный потенциал казахских всадников. Основная причина – недостаточное развитие инфраструктуры и финансирования. Олимпийские лошади стоят миллионы долларов, для подготовки спортсмена необходим постоянный международный опыт. Хотя сегодня, участвуя в соревнованиях по конкуру в России и странах Центральной Азии, казахстанские наездники показывают хорошие результаты.

– Потенциал у нас колоссальный, – отмечает тренер. – Талантливых детей – море. Но для Олимпиады нужны условия: хорошие лошади, базы, международный опыт. Без поддержки государства это почти невозможно.

Впрочем, Ержан Магжаев уверен:

– Когда появится один чемпион мира или олимпиец – все изменится. Так у нас уже было с боксом, с велоспортом. Люди пойдут: мы будем чемпионами и по этому виду спорта.

...В манеже снова слышен цокот копыт. Конь берет барьер! Еще один – легко, почти играючи. Наездница улыбается, говорит четвероногому партнеру спасибо, похлопывая его по шее. Спрашиваю у тренера Максима Папихина: «За что благодарность-то?»

– За хорошую работу. Они поддерживают друг друга. Она попросила прыгнуть – он это сделал, – говорит Максим.

«Извини», – слышу, как девушка, проезжая мимо нас, обратилась к лошади.

– А это зачем?! – удивленно спрашиваю я.

– А это значит, провинилась она. И правильно, что извинилась перед напарником. Они на манеже – одна команда и должны уважать друг друга, – улыбаясь, ответил он.