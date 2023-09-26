Казахстан завоевал второе "серебро" Азиатских игр

Спорт
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В копилке Казахстана 7 медалей

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта

Мужская команда Казахстана выиграла серебряную медаль в пулевой стрельбе на Азиатских играх в Ханчжоу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта.

Команда Казахстана в лице Андрея Худякова, Бахтияра Ибраева и Асадбека Назиркулева стала серебряным призером Азиатских игр в стрельбе с 10 метров по движущейся мишени. Казахстанский коллектив набрал 1 111 баллов.

1-е место заняли стрелки из Южной Кореи (1 116), 3-е – спортсмены из Индонезии (1 098).

Это 3-й комплект наград для сборной Казахстана на соревнованиях по пулевой стрельбе. Ранее бронзовую медаль Азиады в стрельбе из скорострельного пистолета завоевал Никита Чирюкин. Еще одну "бронзу" выиграл дуэт Ислам Сатпаев/Александра Ле по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

А дзюдоисты принесли в копилку сборной Казахстана 1 серебряную и 3 бронзовые медали.

 

#серебро #Спорт #стрельба #Азиада #мужская сборная

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